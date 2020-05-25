SunExpress, 4 haziranda iç hat uçuşlarına başlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SunExpress, 4 haziranda iç hat uçuşlarına başlıyor

Koronavirüs (kovid-19) salgını kapsamında tüm yurt içi ve yurt dışı seferlerini askıya alan SunExpress, iç hat uçuşlarına 4 haziranda kademeli olarak başlıyor.

SunExpress, 4 haziranda iç hat uçuşlarına başlıyor
25.05.2020 10:02 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:05

Koronavirüs (kovid-19) salgını kapsamında tüm yurt içi ve yurt dışı seferlerini askıya alan SunExpress, iç hat uçuşlarına 4 haziranda kademeli olarak başlıyor.

Kovid-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamalar kapsamında tüm yurt içi ve yurt dışı seferlerini askıya alan SunExpress, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm tedbirleri alarak 4 haziranda iç hat uçuşlarına kademeli olarak başlamayı planlıyor.

SunExpress CEO'su Max Kownatzki, "Seyahat yasaklarının 3 hazirandan sonra kalkmasını bekliyoruz. Bu çerçevede, yolcularımıza daha sağlıklı ve hijyenik bir uçuş deneyimi sunmak için tüm hazırlıklarımızı bu tarihe göre yapıyoruz. Eğer herhangi bir değişiklik olmaz ise İzmir ve Antalya'yı hem Türkiye hem Avrupa'da en fazla noktaya bağlayan havayolu olarak, 4 haziranda iç hat uçuşlarımıza kademeli olarak başlayacağız." dedi.

Dış hat uçuşları ile ilgili olarak Kownatzki, "Türk turizm taşımacılığının bel kemiği olarak, turistik uçuşlarımıza haziran ortasından sonra başlamayı planlıyoruz; ancak bu da ülkelerin karşılıklı olarak seyahat yasaklarını gözden geçirmeleri ile belli olacak. Türkiye gibi kovid-19 ile mücadeleyi büyük bir başarıyla sürdüren ülkelerde haziran ortasından sonra bu turistik uçuşların başlayacağını umuyoruz." dedi.

KORONAVİRÜS (KOVİD-19) İÇİN ALINAN ÖNEMLER

Yapılan bilgilendirmede şirket; misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için ulusal ve uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile işbirliği içinde gerekli tüm önlemleri aldığı belirtilirken, tüm uçuşlarında yolcularına ve uçuş ekiplerine maske ile seyahat etme zorunluluğu getiren havayolu, teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de bu doğrultuda güncelledi. Ayrıca havayolu, tüm uçuşlarında yolcularına dezenfektan mendil dağıtacağını açıkladı. Bunlara ek olarak, SunExpress uçaklarında düzenli olarak uluslararası otoriteler tarafından etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uyguluyor. Tüm uçaklarda ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi mevcut ve bu filtreler, koronavirüs de dahil olmak üzere bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99'luk bir başarı oranı ile uçak içindeki havayı her üç dakikada bir sürekli olarak temizliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Hayat Eve Sığar' projesi kapsamında Türk vatandaşlarının iç hat uçuşlarına kabulü HES kodu ile sağlanacak. HES kodu sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcular, uçuşlara alınmayacak.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Milli boksörün kız arkadaşını öldürdüğü cinayetin ardından WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı Haber
Milli boksörün kız arkadaşını öldürdüğü cinayetin ardından WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek Haber
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı Haber
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu Haber
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Cem Uzan torun sahibi oldu Haber
Cem Uzan torun sahibi oldu
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı...
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Beyoğlu'nda kedilere mama vermek için dışarı çıkan yaşlı adam, Faslılar tarafından gasp edildi
Beyoğlu'nda kedilere mama vermek için dışarı çıkan yaşlı adam, Faslılar tarafından gasp edildi
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum
Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
YHT bileti alırken HES kodu 'Seyahat İzin Belgesi' yerine sayılmayacak
YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak
Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı
Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Kullandığı iş makinesiyle Alparslan-2 Barajı göletine düşen operatör kayboldu
Kullandığı iş makinesiyle Alparslan-2 Barajı göletine düşen operatör kayboldu
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Fahrettin Koca Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Mfö Gülçin Ergül Acun Ilıcalı Çağatay Ulusoy
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Kavga Bayram Ankara
Şu an buradasınız: SunExpress, 4 haziranda iç hat uçuşlarına başlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 10:05:47. #1.14#
title