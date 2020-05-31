SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlayacak
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SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlayacak

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalar doğrultusunda tüm yurt içi ve dışı seferlerini askıya alan SunExpress, misafirleri ile uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm önlemleri alarak, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına kademeli olarak başlayacak.

SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlayacak
31.05.2020 10:35 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:38

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalar doğrultusunda tüm yurt içi ve dışı seferlerini askıya alan SunExpress, misafirleri ile uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm önlemleri alarak, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına kademeli olarak başlayacak.

SunExpress, yeniden başlayan iç hat uçuşları kapsamında ana merkezi Antalya'dan Adana'ya haftada 5, Diyarbakır'a haftada 4, Gaziantep, Trabzon ve Van'a haftada 2, Samsun ve Kayseri'ye haftada 1 kez uçuş sunacak. Aktarma merkezi İzmir ile merkezi Antalya arasında günde 2 sefer düzenleyecek olan hava yolu şirketinin İzmir'den, Antalya dışında toplam 11 Anadolu kentine düzenleyeceği seferler belirlendi. Diyarbakır'a haftanın her günü, Adana'ya ve Gaziantep'e haftada 4, Trabzon ve Kayseri'ye haftada 3, Erzurum, Samsun ve Van'a haftada 2, Kars, Konya ve Malatya'ya haftada 1 kez uçuş yapılacak. Hava yolu, hem İzmir'den hem de Antalya'dan düzenlediği sefer sayısını kademeli olarak artıracak.

TEDBİRLİ SEYAHAT DÖNEMİ BAŞLIYORSeyahat edecek yolcuların, alınan hijyen ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle havalimanlarına her zamankinden daha erken gelmelerini tavsiye eden hava yolu şirketi, misafirleri ile uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için ulusal ve uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile iş birliği içinde gerekli tüm önlemleri aldı. Tüm uçuşlarda yolculara ve uçuş ekiplerine maske ile seyahat etme zorunluluğu getiren hava yolu şirketi, teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de bu doğrultuda güncelledi. Kurallar gereği dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları dışında kabine hiçbir el bagajının kabul edilmeyeceğini açıklayan şirket, ayrıca tüm uçuşlarda yolculara dezenfektan mendil dağıtacak.

Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Hayat Eve Sığar' projesi kapsamında Türk vatandaşlarının iç hat uçuşlarına kabulü 'HES' kodu ile sağlanacak. 'HES' kodu sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcular, SunExpress uçuşlarına alınmayacak.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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