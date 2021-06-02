SunExpress, 2021 yazında iç hat uçuşlarını genişletiyor
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SunExpress, 2021 yazında iç hat uçuşlarını genişletiyor

SunExpress, 2021 yazında iç hat uçuşlarını genişletiyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2021 yazında iç hatlarda merkezi Antalya'dan 10, aktarma merkezi İzmir'den ise 14 destinasyona uçuş sunacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2021 yazında iç hatlarda merkezi Antalya'dan 10, aktarma merkezi İzmir'den ise 14 destinasyona uçuş sunacağını duyurdu.

Özellikle pandemi döneminde yerli ve yabancı turistlere Antalya ve İzmir'in tatil için en güvenli adreslerden biri olduğunu göstermek amaçlanıyor. SunExpress, bu yaz uçuş ağına eklediği yeni destinasyonların yanı sıra Türkiye'nin tatil rotalarına frekans artışı sunarak Türkiye turizmine destek vermeyi amaçlıyor.

MERKEZLERİ ANTALYA VE İZMİR'E YENİ DESTİNASYONLAR EKLENDİ

SunExpress, bu yaz merkezi Antalya'dan Anadolu'da İzmir, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Van, Kayseri, Samsun ve Trabzon'a düzenlediği uçuşlara Malatya ve Hatay'ı da eklediğini duyurdu. Havayolu, Türkiye'nin tatil cenneti Antalya'dan Malatya ve Hatay'a haftada 2 kez Perşembe ve Pazar günleri karşılıklı uçuş düzenlemeye başladığını bildirdi.

Bu yaz, SunExpress, aktarma merkezi İzmir'den Antalya, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Kayseri, Trabzon, Malatya, Erzurum, Hatay, Samsun, Kars, Konya ve yeni destinasyonu Bodrum olmak üzere Anadolu'nun 14 kentine uçuş sunuyor. İzmir ile Antalya arasında haftanın her günü sefer düzenlemeye devam eden SunExpress, haziran sonu itibarıyla her cuma akşamı İzmir'den Bodrum'a gidiş ve pazartesi sabahı dönüş olacak şekilde sefer düzenliyor.


SunExpress, 2021 yazında iç hat uçuşlarını genişletiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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