SunExpress, 13 Mart'tan beri yaklaşık 30 bin turisti evlerine ulaştırdı
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22 Mart, Antalya, Türkiye, İzmir, Güncel

SunExpress, 13 Mart'tan beri yaklaşık 30 bin turisti evlerine ulaştırdı

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, "Yolcularımıza olan taahhüdümüz gereği, yasakların başladığı 13 Mart'tan 22 Mart'a kadar, İzmir ve Antalya'dan gerçekleştirdiğimiz 180 özel uçuşla yaklaşık 30 bin uçuş yasağı olan ülke vatandaşını Türkiye'den kendi ülkelerine ulaştırdık.

23.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:58
SunExpress, 13 Mart'tan beri yaklaşık 30 bin turisti evlerine ulaştırdı

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, "Yolcularımıza olan taahhüdümüz gereği, yasakların başladığı 13 Mart'tan 22 Mart'a kadar, İzmir ve Antalya'dan gerçekleştirdiğimiz 180 özel uçuşla yaklaşık 30 bin uçuş yasağı olan ülke vatandaşını Türkiye'den kendi ülkelerine ulaştırdık." ifadesini kullandı.

SunExpress açıklamasına göre, Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye tarafından seyahat yasağı getirilen ülkelerden uçuş ağında yer alan Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka, Avusturya, İngiltere, İsviçre ve İrlanda'ya karşılıklı seferlerini 17 Nisan 2020'ye kadar durdurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallar çerçevesinde söz konusu ülkelere uçuşlarını durdurduklarını belirterek, yasakların başladığı 13 Mart'tan 22 Mart'a kadar, İzmir ve Antalya'dan gerçekleştirdikleri 180 özel uçuşla yaklaşık 30 bin uçuş yasağı olan ülke vatandaşını Türkiye'den kendi ülkelerine ulaştırdıklarını dile getirdi.

İç hat uçuşlarının, Antalya'dan Anadolu'nun 8 şehrine, İzmir'den ise 12 şehrine devam ettiği bilgisini paylaşan Çalışkan, "Yaşadığımız bu kötü günleri ulusça ve tüm dünya olarak hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz. Türk turizm taşımacılığının belkemiği ve Türkiye ile Avrupa arasında hava köprüsü kuran bir hava yolu olarak yine Türk turizmine katkımızı artırarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Her türlü önlemi almaya devam edeceğiz"

SunExpress'in koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemlere değinen Çalışkan, şunları kaydetti:

"Uçaklarımızda düzenli olarak uluslararası otoriteler tarafından etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uygulanmaktadır. Ayrıca, tüm uçaklarımızda, ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi mevcuttur. Bu filtreler, koronavirüs de dahil olmak üzere bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99'luk bir başarı oranı ile uçak içindeki havayı sürekli olarak temizlemektedir. Eğitimli uçuş ekiplerimizle birlikte her türlü tedbiri alıyoruz, ancak virüsün yayılımını engellemede bu konuda hassasiyet gösteren ve gerekli önlemleri alan yolcularımızın büyük katkısı olduğunu hatırlatmak isteriz."

Çalışkan, hem ulusal hem de uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile yakın iş birliği içinde olduklarını ifade ederek, "SunExpress olarak önceliğimiz her zaman ve her koşulda misafirlerimizin emniyetli seyahat edebilmesidir. Bu doğrultuda yolcularımız ve uçuş ekiplerimizin güvenliği ve sağlığı için her türlü önlemi almaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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