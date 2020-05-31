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SunExpress, 1 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor

SunExpress, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm tedbirleri alarak 1 Haziran'da iç hat uçuşlarına kademeli olarak başlayacağını duyurdu.

SunExpress, 1 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
31.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:28

SunExpress, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm tedbirleri alarak 1 Haziran'da iç hat uçuşlarına kademeli olarak başlayacağını duyurdu.

Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamalar kapsamında tüm yurtiçi ve yurtdışı seferlerini askıya alan SunExpress, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm tedbirleri alarak 1 Haziran'da iç hat uçuşlarına kademeli olarak başlıyor.

Antalya ve İzmir'i hem iç hem de dış hatlarda en fazla noktaya bağlayan havayollarından biri olan SunExpress'in 1 Haziran itibarıyla merkezleri Antalya ve İzmir'den sunacağı ve önümüzdeki günlerde kademeli olarak güncelleyeceği iç hat uçuş planı şu şekilde açıklandı:

Havayolu şirketi iç hat uçuşları çerçevesinde ana merkezi Antalya'dan Adana'ya haftada 5, Diyarbakır'a haftada 4, Gaziantep, Trabzon ve Van'a haftada 2, Samsun ve Kayseri'ye haftada 1 kez uçuş sunacak.

Aktarma merkezi İzmir ile merkezi Antalya arasında günde 2 sefer düzenleyecek olan havayolu şirketinin İzmir'den, Antalya dışında toplamda 11 Anadolu kentine düzenleyeceği seferler ise şu şekilde açıklandı:

Diyarbakır'a haftanın her günü, Adana'ya ve Gaziantep'e haftada 4, Trabzon ve Kayseri'ye haftada 3, Erzurum, Samsun ve Van'a haftada 2, Kars, Konya ve Malatya'ya haftada 1 kez. Havayolu, hem İzmir'den hem de Antalya'dan düzenlediği sefer sayısını kademeli olarak artıracak.

Tedbirli seyahat dönemi başlıyor

Verilen bilgiye göre, seyahat edecek yolcuların, alınan hijyen ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle havalimanlarına her zamankinden daha erken gelmelerini tavsiye eden SunExpress,misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için ulusal ve uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile işbirliği içinde gerekli tüm önlemleri almaktadır.

Tüm uçuşlarında yolcularına ve uçuş ekiplerine maske ile seyahat etme zorunluluğu getiren havayolu, teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de bu doğrultuda güncelledi. Kurallar gereği, dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları dışında kabine hiçbir el bagajının kabul edilmeyeceğini açıklayan havayolu, ayrıca tüm uçuşlarında yolcularına dezenfektan mendil dağıtacak.

Bunlara ek olarak, havayolu şirketi uçaklarında düzenli olarak uluslararası otoriteler tarafından etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uygulanmaktadır. Tüm uçaklarda ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi mevcuttur ve bu filtreler, koronavirüs de dahil olmak üzere bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99'luk bir başarı oranı ile uçak içindeki havayı her üç dakikada bir sürekli olarak temizlemektedir.

Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Hayat Eve Sığar' projesi kapsamında Türk vatandaşlarının iç hat uçuşlarına kabulü HES kodu ile sağlanacak. HES kodu sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcular, havayolu şirketinin uçuşlarına alınmayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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