Sündüs Katliamı'nın tek tanığı hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sündüs Katliamı'nın tek tanığı hayatını kaybetti

Sündüs Katliamı'nın tek tanığı hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Sündüs Yaylası'nda 18 Temmuz 1993 yılında PKK'lı teröristler tarafından 14'ü çocuk 24 kişinin katledildiği katliamın tek tanığı Ahmet Sevgili hayatını kaybetti.

Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Sündüs Yaylası'nda 18 Temmuz 1993 yılında PKK'lı teröristler tarafından 14'ü çocuk 24 kişinin katledildiği katliamın tek tanığı Ahmet Sevgili hayatını kaybetti.

18 Temmuz 1993 tarihinde 7 kişilik terörist grubu, yayladaki onlarca kişiyi Ahmet Sevgili'nin çadırına topladı. Sonra telsizden gelen emirle, hepsi aynı anda tetiğe bastı. Şarjörler bittikçe yenisi takıldı ve 14'ü çocuk olmak üzere 24 kişi acımasızca katledildi. Yaşları 1 ile 18 arasında değişen 14 çocuk ile 10 yetişkin hain saldırıda yaşamını yitirirken, acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kimi aklını yitirirken kimi ise bir daha kendine gelemedi. Hicret Güzel ve iki çocuğu ile birlikte katliamdan sağ kurtulan Ahmet Sevgili, 80 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Bahçesaray'da yakınları tarafından defnedilirken katliamın tek tanığı da ebedi yolculuğuna uğurlanmış oldu.

Cenazede konuşan Van Şehit Alileri Derneği Başkan Yardımcısı Sabahattin Samsa, acılarının büyük olduğunu ifade ederek, "Sündüs Katliamı'nın tek tanığını da kaybettik. Tüm şehitlerin ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi. - VAN

Sündüs Katliamı'nın tek tanığı hayatını kaybetti
Sündüs Katliamı'nın tek tanığı hayatını kaybetti
Sündüs Katliamı'nın tek tanığı hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hadise Alişan Burak Sergen Demet Akalın
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sündüs Katliamı'nın tek tanığı hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 19:36:11. #1.16#

title