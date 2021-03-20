Sündiken dağlarındaki karaçam ormanlarına tohum takviyesi

Mihalıççık Orman İşletme Müdürlüğünce, Beşpınar Orman İşletme Şefliği 2020 yılı Tabi Tensil (Doğal Gençleştirme) programı kapsamında ilçede tohum takviyesi yapıldı.

İlçenin Sorkun Mahallesi hudutlarında bulunan 219 numaralı bölmede 16,8 Hektar ( 168 dekar) alanda tohum ağaçlarından faydalanarak gençliğe destek olmak ve başarı yüzdesini arttırmak amacıyla Karaçam tohumu takviyesi yapıldı. Yapılan çalışmanın amacı tamamen doğayı taklit ederek vejetasyon dönemi başlamadan tohumu toprakla buluşturarak genç ve bakımlı ormanlar kurmak olduğunu belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı