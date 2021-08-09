Sunatullah Saadat kimdir, ne dedi? Afgan gazeteci Sünnetullah Saadat ne dedi, açıklaması ne? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Son dakika gelen habere göre Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteci Sunatullah Saadat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bunun ardından vatandaşlar Sunatullah Saadat kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Peki, Sunatullah Saadat ne dedi, ne söyledi? Açıklaması ne?

Afgan sığınmacıların Türkiye'ye giriş yaptığı görüntüler ülke gündeminin birinci sırasında yer alırken Afgan bir gazeteci paylaştığı videoda Türk kadınlarına ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ağır hakaretler etti. Peki, Sunatullah Saadat kimdir, ne dedi? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sünnetullah Saadat ne dedi?

SUNATULLAH SAADAT KİMDİR? NE DEDİ?

Sunatullah Saadat isimli gazeteci yayınladığı videoda, "Göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi?" diyerek skandal sözler sarf etti. Afgan gazetecinin bu ifadelerine sosyal medyadan tepki yağıyor. Kendini gazeteci olarak tanıtarak sosyal medya ve Youtube'da faaliyet gösteren Sunatullah Saadat isimli bir kişi, Türk kadınlarına hakaret ettiği bir videoyla gündeme oturdu. Sığınmacılara yönelik zam teklifiyle günlerce konuşulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın şahsına da bazı sözler sarf eden şahıs, Özcan için ağır ifadeler kullandı.

İnternette Sunatullah Saadat ismini kullanan kişi, paylaştığı videoda Türklere yönelik "Göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi? Google'a yaz, ne çıkıyor? Çıplak kadınlar çıkıyor. Sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar" dedi.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada yayınladığı bir videoda Türk kadınlarına ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a hakaret eden Afgan gazeteci Sunatullah Saadat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Kendini gazeteci olarak tanıtarak sosyal medya ve Youtube'da videolar çeken Sunatullah Saadat isimli bir Afganın, Türk kadınlarına ve son dönemde mültecilerle ilgili çıkışlarıyla gündeme oturan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ağır hakaretler ettiği video büyük tepki çekti.

Paylaştığı videoda Türklere yönelik "Göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi? Google'a yaz, ne çıkıyor? Çıplak kadınlar çıkıyor. Sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar" ifadelerini kullanan ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a da ağır hakaretlerde bulunan Saadat, sosyal medya üzerinden ağır eleştirilerin hedefi oldu.

Bu sözlerin infial yaratmasının ardından özür dileyen Afgan gazeteci hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı.

"SUÇ UNSURU İÇERDİĞİ KANAATİNE VARILMIŞTIR"

Başsavcılık açıklamasında, "Bazı haber ve sosyal medya sitelerinde yabancı uyruklu bir gazeteciye ait olduğu tespit edilen paylaşımlardaki ifadelerin suç ve suç unsuru içerdiği kanaatine varılmış olup şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.