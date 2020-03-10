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Osmaniye, Türkiye, Ekonomi

Sunar Özlem insana ve çevreye verdiği değeri taçlandırdı

Sunar Şirketler Grubu'nun Türkiye'nin 1000 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan şirketi Sunar Özlem, ISO: 14001 ve ISO: 45001 belgeleri ile çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine verdiği değeri taçlandırdı.

10.03.2020 11:19 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:19
Sunar Özlem insana ve çevreye verdiği değeri taçlandırdı

Sunar Şirketler Grubu'nun Türkiye'nin 1000 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan şirketi Sunar Özlem, ISO: 14001 ve ISO: 45001 belgeleri ile çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine verdiği değeri taçlandırdı.


Un ve yem sektöründe 40 yılı aşkın tecrübeyle üretime devam eden Osmaniye'nin ilk sanayi kuruluşu Sunar Özlem sektöründe, ISO: 14001 ve ISO: 45001 belgelerini Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) alan ilk şirket oldu.


Sunar Şirketler Grubu CEO'su Hasan A. Özkan, doğa ve insana değer veren anlayışıyla üretim yapan Sunar Özlem'in Ar-Ge'den insan kaynağına yatırıma devam ettiğini söyledi. Sunar Özlem'in çalışanına verdiği değer ve çevreci üretim anlayışının alınan belgelerle tescillendiğini belirten Özkan, "Sunar Özlem, ISO: 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Helal Sertifikası, 27001: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine ISO: 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO: 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini de ekledi. Müşteri beklenti ve memnuniyetini esas alan, çevreci, insana ve çalışanına değer veren üretim anlayışımız tescillenmiş oldu" dedi.


Un ve yemde onlarca farklı ürün


Sunar Özlem'in modern üretim parkurunda, fırınlara yönelik ekmeklik unlar, ev kullanımı için rafta sunulan unlar üretiliyor. Sunar Özlem, pastane ve özel fırınlar için de özel amaçlı baklavalık, yulaflık, pastalık, böreklik, lavaşlık, pidelik, tandırlık tam buğday lüks un çeşitleri üretiyor.


Sunar Özlem, Sunar yem tesisi ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için bütün gelişim aşamalarına cevap verebilecek nitelikte toz, pelet ve granül formlarında yemler de üretiyor. Sunar Şirketler Grubu bünyesindeki diğer üretim tesislerinden sağladığı hammaddeyi kullanan Sunar Yem, bu sayede yılın 12 ayı aynı kalite, içerik ve özellikte yem üretiyor.


ISO: 14001 ve ISO: 45001 nedir?


ISO: 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ürünlerin üretim süreçleri de dahil olmak üzere tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen her kademedeki çevresel etkilerin değerlendirildiği, çevreye duyarlı üretim felsefesini benimseyen bilimsel ve sistematik bir yaklaşımdır.


ISO: 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, üretimin tüm basamaklarının değerlendirilip sürekli gözden geçirildiği, değişik nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek unsurlardan korunmak ve çözüme kavuşturmak amacıyla yapılan bilimsel ve sistematik çalışmaları içermektedir. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Manşet

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