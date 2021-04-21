Sunar Özlem'e TSE'den "Güvenli Üretim" belgesi
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Sunar Özlem'e TSE'den "Güvenli Üretim" belgesi

Sunar Özlem'e TSE'den 'Güvenli Üretim' belgesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Un ve yem sektörünün Türkiye'deki öncü şirketlerinden Sunar Özlem, pandemi süreciyle ilgili Türk Standartları Enstutüsü (TSE) tarafından belirlenen tüm kriterleri başarıyla tamamlayarak 'Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi' aldı.

Un ve yem sektörünün Türkiye'deki öncü şirketlerinden Sunar Özlem, pandemi süreciyle ilgili Türk Standartları Enstutüsü (TSE) tarafından belirlenen tüm kriterleri başarıyla tamamlayarak 'Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi' aldı.

Pandemi sürecinin gerektirdiği tüm yasal tedbirleri almasının yanı sıra özel önlemlerin alındığı Sunar Şirketler Grubu'nun un ve yem sektöründe öncü şirketi 'Sunar Özlem'e TSE tarafından 'Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi' verildi.

Daha önce TSE tarafından Sunar Mısır ve Elita Gıda'ya verilen Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi, temelleri 1976 yılında Kurucu Başkan merhum Hacı Nuri Çomu tarafından atılan Sunar Şirketler Grubu'nun ilk sanayi kuruluşu Sunar Özlem'e de verildi.

Salgının başladığı andan itibaren yasal zorunlulukların yanı sıra sektöre öncü olacak iyileştirme yatırımları yaptıklarını belirten Sunar Şirketler Grubu CEO'su Hasan A. Özkan, "Bünyemizdeki bir şirketimiz daha denetleme sürecinden başarıyla geçerek Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı. Sunar Şirketler Grubu olarak gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki tüketicilerimize hiçbir sıkıntı yaşatmadan güvenli ürün tedarikimizi sürdürüyoruz. Salgın sürecinin geride kalacağına inanıyoruz. Fakat bu önlemleri kalıcı olarak almaya devam edeceğiz" dedi.

Un ve yem sektörünün köklü şirketi Sunar Özlem, Türkiye'nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kurulu arasında bir önceki yıla göre 103 sıra yükselerek listenin 131'inci sırasında yer almıştı.

Sunar Özlem hakkında

Sektöründe yaklaşık yarım asırlık tecrübeye sahip olan Sunar Özlem A.Ş, gıda ve yem sektörünün öncü kuruluşları arasında yer alıyor. 1976 yılında kurulan Sunar Özlem tesisleri, Osmaniye'nin de ilk sanayi kuruluşlarından birisi. Üretimine un ile başlayan Sunar Özlem, ekmeklik un gurubuna ek olarak; baklavalık, yufkalık, pastalık, böreklik gibi özel amaçlı unları ve nihai tüketiciye yönelik ürünleriyle ürün gamını çeşitlendirdi. 1997 yılında hayvancılık sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Sunar Yem fabrikasını da bünyesine kattı. Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar için her gelişim aşamalarına cevap verebilecek nitelikte toz ve pelet halinde doğal hayvan yemleri üreten Sunar Yem, Sunar Grup bünyesindeki diğer üretim tesislerinden sağladığı hammadde ve içerikler sayesinde yılın 12 ayı yem üretiyor. - ADANA

Sunar Özlem'e TSE'den 'Güvenli Üretim' belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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