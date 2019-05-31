Sunar'dan Kadir Gecesi mesajı
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Kadir Gecesi için bir mesaj yayınladı.
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Kadir Gecesi için bir mesaj yayınladı. Başkan Sunar, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; "On bir ayın sultanı Ramazan ayının sonlarını yaşıyoruz. Bu gece 'Bin aydan daha hayırlı gece' olan Kadir gecesinin heyecanı ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Kuran'da Kadir Gecesi, şu ayette anlatılır; "Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rabbinin emriyle her bir iş için veya her bir kişi için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar selam ve esenliktir." Kadir Gecesi, şüphesiz İslam Aleminin en mübarek gecesidir. İnsanlığa rehber olarak indirilen Kur'an-ı Kerim'in niyaz olduğu gecedir. Allah'ın müjdelediği gecedir. Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul etsin. Manen büyük bir ikramın olacağı Kadir Gecemizi dolu dolu yaşamayı nasip etsin." - ERZURUM