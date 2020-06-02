Sunar Covid19'la mücadele sürecini paylaştı
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Sunar Covid19'la mücadele sürecini paylaştı

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Covit-19 ile mücadele kapsamında belediyenin yürüttüğü faaliyetleri paylaştı.

Sunar Covid19'la mücadele sürecini paylaştı
02.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:15

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Covit-19 ile mücadele kapsamında belediyenin yürüttüğü faaliyetleri paylaştı. Başkan Sunar, İlk günden normalleşme sürecine kadar başlatılan örnek mücadele ile virüsün yayılmasının önüne geçildiğinin altını çizdi.

Palandöken'de Covid-19 mücadelesi

Covit-19 ile mücadelede elde ettiği başarılarla ilgi ve dikkatin adresi olan Palandöken Belediyesi, süreçte PALTİM vasıtasıyla, 77 bin 141 kişiye hizmet taşıdı. İhtiyaç sahibi ailelerle birlikte, işyerini kapatmak zorunda kalan esnafa nakdi yardım ulaştıran belediye, 4 bin 907 aileye de gıda desteğinde bulundu. Süreçte 7 bin kişiyle sıcak yemek paylaşan belediye, 13 bin 485 ekmek dağıttı.

Maske Üretimi

Palandöken Belediyesi, 51 bin noktada dezenfekte çalışması yaparken, 9 bin 937 litre el dezenfektanını da ilçe sakinlerine ulaştırdı. Sürecin en önemli ihtiyaç kalemlerinden olan maske üretimi noktasında ciddi bir performans ortaya koyan Palandöken Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde 88 bin maske üretti ve ilçe sakinlerinin maske ihtiyacına cevap verdi. 21 bin 850 eldiven, Bin 427 tulum ve 420 adet de kolonya dağıtımı gerçekleştiren belediye, sokak hayvanlarını da unutmadı. Evde kal çağrılarının yapıldığı ilk günlerde ilçede bulunan park ve bahçelerin tamamına 180 adet mama ve su kabı bırakan belediye, zabıta ekipleri vasıtasıyla da 2 bin 193 işyerine denetimi gerçekleştirdi.

Evlere Ulaşım

Sosyal mesafe kuralı dikkatiyle zaruri ev ziyaretlerini de gerçekleştiren belediye bu minvalde, 237 hane ile irtibat sağladı, 94 aileye de taziye ziyaretinde bulundu. İlçede 269 vatandaşın maaş çekimi, 139 vatandaşın alış verişi, 141 vatandaşın da ilaç talebi yine belediye ekiplerince cevaplandı.

Paltim

"Siz evde kalın ihtiyaçlarınızı biz getirelim" anlayışıyla hizmet veren Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM), bugüne kadar 77 bin 141 ilçe sakinine hizmet taşıdı. 60 yaş üzeri vatandaşlarla birlikte ilçede ikamet eden engelliler ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara yönelik, Vefa Sosyal Destek Grupları'yla ortak çalışan PALTİM, süreçte anlamlı etkinliklerle de ülke gündemine taşındı. PALTİM 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Türkiye'nin dört bir tarafında ölümleri ile yürekleri dağlayan çocukların fotoğraflarını siperlikli maskelere işleyerek, anlamlı bir etkinliğe imza atarken, yine anneler gününde kaydettiği faaliyetleriyle ülke gündeminde yer aldı.

Dezenfekte

16 Mart'ta ilçede dezenfekte çalışmalarına başlayan Palandöken Belediyesi dezenfekte ekipleri, 51 bin noktada dezenfeksiyon işlemi yaptı. İlçede bulunan; okul, cami, Kur'an kursu ve kamu kurumlarının tamamı dezenfekte edildi. Muhtarlıklar, taziye evleriyle, apartmanlar, müstakil evler, işyerleri, duraklar, ticari ve hususi araçlar, minibüsler, kuaförler ve kahvehaneler gibi ortak yaşam alanlarının tamamına hijyen taşıdı. Dezenfekte işlemlerinin belirli periyotlarda devam ettirildiği açıklandı.

88 Bin Maske Üretildi

Covit-19 ile mücadelede en önemli ihtiyaç kalemlerinden olan maske üretimi için de Palandöken Belediyesi yoğun bir çalışmanın içerisine girdi. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'ndeki atölyelerde yılların verdiği deneyimle maske üreten Palandöken Belediyesi, ürünleri bölgesindeki vatandaşlarla paylaştı. Normalleşme sürecine kadar 88 bin maske üreten belediye ekipleri, yoğun mesaisini sürdürüyor.

Sokak Hayvanları Unutulmadı

Palandöken ilçesinde, Covid-19'la mücadele çerçevesinde ilçede tüm tedbirleri alan ve mücadele veren Belediye, doğanın ayrılmaz parçası olan sokak hayvanlarının yaşamına da destek vermeye devam ediyor.

İlçenin Dört Bir Noktasına Atık Kutuları Bırakıldı

Covit-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, ilçenin muhtelif noktalarına hijyenik atık kutusu ve konteynerleri tesis eden Belediye, ayrıca elektronik ortamdan ilçe sakinlerine ulaşarak, salgın ile mücadele noktasında bilgilendirmelerde bulundu.

Yeniden Hizmete Açılan İşyerleri Dezenfekte Edildi, Cuma Cemaatine Seccade Dağıtıldı

İşyerlerini kapamak zorunda kalan esnafa maddi destek sağlayan belediye, normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmete açılan işyerlerini dezenfekte etti. Belediye, 10 hafta aradan sonra kılınan Cuma namazında da seccade dağıtımıyla öne çıktı.

Sunar'ın Değerlendirmesi

İlk günden bugüne yürütülen çalışmalara dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Sunar, "Covit-19'la mücadele kapsamında, tarihe geçen bir başarıya önder olan Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanımız ve sağlık çalışanları ile güvenlik mensuplarına minnettarız. Mücadelenin tam ortasında görev alan belediyemiz çalışanlarına da ayrıca teşekkür ediyoruz. Vefayı hayata geçiren tüm kardeşlerimize müteşekkiriz. Covit-19 ile mücadelede Palandöken Belediyesi olarak önemli çalışmalara imza attık. Bu illet son buluncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, tüm dünyanın örnek aldığı ülke oldu. Son derece gurur verici bir süreci yaşadık. Bu başarı sayesinde tez zamanda normalleşme sürecine geçmiş bulunuyoruz. Ancak Tedbiri elden bırakmıyoruz. Sosyal mesafe kuralı hassasiyeti içerisinde, hareket edeceğiz. Maskesiz dışarı çıkmayacağız. İnanıyorum ki bu hassasiyet içerisinde Covit-19 illetinden tez zamanda tamamen kurtulmuş olacağız." Dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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