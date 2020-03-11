Sunar: "12 Mart milli azim ve kararlılığın ifadesidir"
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Palandöken, Güncel

Sunar: "12 Mart milli azim ve kararlılığın ifadesidir"

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, "12 Mart 1918 milli azim ve kararlılığın ifadesi, milli şahlanış ve dirilişin ilhamı, cumhuriyetin temelidir.

11.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:16
Sunar:

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, "12 Mart 1918 milli azim ve kararlılığın ifadesi, milli şahlanış ve dirilişin ilhamı, cumhuriyetin temelidir." dedi


Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Erzurum'un düşman İşgalinden kurtarılışının 102'inci yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Mesajına Büyük Türk Serdarı Kazım Karabekir Paşa'yı şükranla anarak başlayan Başkan Sunar, Cumhuriyete giden yolun Erzurum'un düşman işgalinden kurtarılışıyla açıldığını dile getirdi.


Erzurum Cumhuriyeti Kuran İl


Başkan Sunar, "12 Mart 1918'de Düşman işgalinden kurtarılan Erzurum, 23 Temmuz 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Erzurum Kongresi'ne ev sahipliği yaptı ve Cumhuriyet kuran şehir olarak adını tarihe yazdırdı. Cumhuriyetin temeli, 12 Mart 1918'de Erzurum'un düşman işgalinden kurtarılışıyla atıldı." dedi


12 Mart: Destansı Zafer


Mesajında düşman işgalindeki Erzurum'un tarihe altın harflerle yazılan destansı zaferine dikkat çeken Başkan Sunar, "Erzurum, tarihinin en karanlık günlerinde Ruslar ve Ermenilerin ihanetleriyle karşı karşıya kalmıştı. Vatan için can veren, kan veren yiğitler, 12 Mart 1918' de Vatan topraklarını işgalcilerden kurtarmış, şanlı bir destanı tarihe altın harflerle yazdırdı. O tarihlerde Erzurumlu olup da şehit vermeyen evin olmadığı kaynaklarda yazılır. Yani her Erzurumlunun bir şehit atası var. Ermenilerin İnsanlık dışı her türlü işkence ve katliamını, Büyük Türk Serdarı Kazım Karabekir Paşa öncülüğünde kahraman ecdadımız sonlandırmış, aynı zamanda cihana insanlık dersi vermiştir. 12 Mart 1918 yalnız Erzurum'un değil, bir ulusun yeniden ayağa kalkışı, bir destan kaydıdır. Erzurum'umuzun 102'nci kurtuluş yıldönümünü coşkuyla kutluyor, şanlı ecdadımızı, vatan için can verme sırrına eren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi


Milli Şair Akif'e Vefa


Mesajında, 12 Mart 1921 'de ulusun bağımsızlık inancını kaydeden İstiklal Marşı'nın kabul edildiğini de hatırlatan Başkan Sunar, "İstiklal Marşı, bu aziz Milletin bağımsızlık azminin, birlik ve beraberlik şuurunun dizelere dökülmüş halidir. Bu vesileyle Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyoruz. Duamız Akif'in duası: "Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın!" Ruhu şad mekanı cennet olsun." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Manşet

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