Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nda yeni görevlendirme

Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nda, vakfın kuruluş tarihi olan 2003 yılından bu yana Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Erdal Yıldırım, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Chief Governance Officer (CGO) ünvanını da üstlenecek.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nda, vakfın kuruluş tarihi olan 2003 yılından bu yana Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Erdal Yıldırım, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Chief Governance Officer (CGO) ünvanını da üstlenecek.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı açıklamasına göre, Erdal Yıldırım bu yeni görevlendirmeyle birlikte Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın tüm kurumsallaşma ve yönetişim faaliyetlerinden birinci derecede sorumlu olacak.

1997 yılından bu yana sürdürdüğü Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürlüğü görevini bu yıl sonu itibarıyla emekliye ayrılarak noktalayacak olan Erdal Yıldırım, bugüne dek yurt içinde ve dışında, önde gelen sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevler üstlendi. Yıldırım, 30 yıla yaklaşan üçüncü sektör yöneticiliği deneyimini, üniversitelerde verdiği dersler ve yazdığı kitaplar aracılığıyla paylaşmaya devam ediyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı, Suna Kıraç, İnan Kıraç ve İpek Kıraç tarafından 27 Ekim 2003 tarihinde, Türk toplumuna yararlı ve yurtsever vatandaşlar yetiştirilmesi için kişi ve kurumlara maddi ve manevi imkanlar sağlamak, toplumsal hayata katkıda bulunmak ve bu doğrultuda eğitim, kültür, sanat, sağlık alanlarında faaliyetlerde bulunmak amacıyla kuruldu. Vakıf, eğitim alanındaki hedeflerini gerçekleştirmek üzere; yardıma ihtiyacı olan yetenekli öğrencilere burs, eğitim ve araştırma gibi olanaklar sağlıyor, eğitim ve öğretim kurumlarına destek veriyor.

Vakıf, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını 2005 yılında hizmete giren Pera Müzesi ve 2007 yılında faaliyete başlayan İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile sürdürüyor. Vakfın sağlık alanındaki çalışmaları ise 2005 yılında hizmete açılan Nörodejenerasyon Araştırmaları Laboratuvarı bünyesinde yürütülüyor.

Erdal Yıldırım hakkında

Açıklamada verilen bilgilere göre, Erdal Yıldırım, 1966 yılında Rize'de doğdu. 1981 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden, 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2005 yılında Indiana Üniversitesi'nden (IU) "Hayırseverlik Çalışmaları" alanında yüksek lisans diploması aldı.

1991-97 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) Genel Sekreterliği yaptı. 1997 yılında atandığı Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürlüğü görevine 23 yılı aşkın bir süre aralıksız devam etti. Bu süre zarfında Vakfa bağlı tüm kurumların (Koç Üniversitesi, Koç Okulu, Amerikan Hastanesi, Sadberk Hanım Müzesi, Arter) yönetim ve/ veya icra kurullarında görev aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, TEGV, TEMA, TÜSEV gibi ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyesi veya mütevelli heyet üyesi olarak sorumluluk üstlendi.

2014 yılında IU Rektörü Prof. Michael McRobbie tarafından sivil toplum alanındaki ulusal ve uluslararası çalışmaları nedeniyle Thomas Hart Benton madalyası ile ödüllendirildi. European Foundation Center'da (EFC) Governing Council üyeliği yaptı. Halen, Cenevre'de kurulu ERFIP (Empower Families for Innovative Philanthropy) isimli vakıfta yönetim kurulu üyeliğine devam ediyor.

"Bana Yönetim Kurulunu Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim" kitabı 2012 yılında, "Az mı Gittik, Uz mu Gittik: Yeni Vakıfların 50 Yıllık Hikayesi" kitabı ise 2017 yılında Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlandı. 2016 yılında "Ateşin Üstünden Atladım" isimli özel bir kitaba da imza atan Yıldırım, 2020 yılı sonunda yayımlanacak dördüncü kitabı "Sayın Başkan, Değersiz Üyeler"in üzerinde çalışıyor.

Müzisyen Aslı Gökyokuş Yıldırım ile evli olan Erdal Yıldırım'ın; Yaz, Nisan ve Can isminde 3 çocuğu bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık