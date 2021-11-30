Suna Selen kimdir? Suna Selen hayatı ve biyografisi! Suna Selen kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Suna Selen merak konusu oldu. İşte Suna Selen hakkında merak edilen Suna Selen kimdir, Suna Selen hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SUNA SELEN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Temmuz 1939

82 yaşında

Kaç yaşında:İstanbul

Suna Selen 1939 yılında İstanbul'da doğdu. Babası avukat Hüsamettin Selen, annesi meşhur hukukçu Ahmet Cevdet Paşa'nın torunu, Fatma Aliye Hanım'ın kızı Nimet Selen'dir.

Lise öğrenimini Beşiktaş Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Lise yaşamı boyunca bir yandan da Beşiktaş Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne devam etti. 1956'da ailesinin isteği üzerine hukuk eğitimi almaya başladı.[4] Bir yandan da Dormen Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. Bir yıl sonra hukuk eğitimini yarıda bırakarak İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'de resim öğrenimine başladı. 1957'de ilk evliliğini ressam Cem Kabaağaç ile yaptı; bu evlilikten bir oğlu oldu. Evlendikten sonra Akademi'den ayrıldı ve Dormen Tiyatrosu'ndaki rolünü sahneye çıkmadan bıraktı.[4] Profesyonel tiyatro yaşamına daha sonra 1959-60 tiyatro mevsiminde Alexandro Casona'nın "Şafakta Gelen Kadın" piyesiyle başladı. Aynı sezon Alber Husson'un "Gökteki Kaldırımlar"" komedisinde Nicole Cerusier rolüyle kısa bir zamanda ünlendi. Sizi Seviyorum Madam oyunuyla İlhan İskender En İyi Kadın Oyuncu ödülüne değer görüldü.[6]

Tiyatro oyunlarının yanı sıra birçok sinema filmi ve dizide de rol aldı. Pamuk Prenses ve 7 Cüceler filmindeki "cadı" rolü ile 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeCazibe Hanımın Gündüz Düşleri filmindeki "Füruzan" rolü ile Ankara Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'ne, Gönderilmemiş Mektuplar filmindeki Elmas rolü ile En İyi Kadın Oyuncu ödülü'ne değer görüldü. Zincirbozan (2007) filminde Rahşan Ecevit'i canlandırdı.

İkinci evliliğini Münir Özkul ile yapan ve bu evlilikten kızı Güner Özkul'u dünyaya getiren Suna Selen; 1974'te Münir Özkul'dan ayrılıp oyun yazarı Güner Sümer ile evlendi; bu evliliğinden oğlu Sinan Sümer dünyaya geldi.

Sanatçı, "uzun sanat hayatı süresince oyunculuk mesleğine kazandırdığı saygınlık nedeniyle" 2016 yılında İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri kapsamında ilk kez verilen Yaşam Boyu Nadide Küntay Ödülü'ne layık görüldü.

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