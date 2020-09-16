Suna Kıraç, son yolculuğuna uğurlandı Dün vefat eden iş insanı Suna Kıraç, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle son yolculuğuna uğurlandı.

Dün vefat eden iş insanı Suna Kıraç, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle son yolculuğuna uğurlandı.

Koç Topluluğu'nun kuruluş¸ yıllarından 2010'a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen, Koc¸ Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Go¨nu¨llu¨leri Vakfı'nın kuruluşuna o¨ncu¨lu¨k eden Suna Kırac¸, 2000 yılından beri ALS (amyotrofik lateral skleroz) hastalığıyla mücadele ediyordu.

Dün hayatını kaybeden Kıraç'ın tabutunun üzerine, merhum Vehbi Koç, kızı Sevgi Gönül ve Mustafa Koç'un cenazelerinde de kullanılan, aileye ait Osmanlı Sancağı örtüldü.

Sancağın üzerinde, "Hak ve gerçek olan kainatın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur/Güvenilir ve sözünde sadık Muhammed, onun elçisidir" ifadelerinin yazılı olduğu belirtildi.

Kurulan çadırda taziyeleri Suna Kıraç'ın eşi İnan Kıraç ve kızı İpek Kıraç kabul etti.

Cenaze töreninde ve Koç Holding'de gerçekleştirilen veda töreninde, pandemi kurallarına riayet edilirken, katılımcı kapasitesi sınırlı tutuldu.

Cenazeye Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, eski Başbakan Tansu Çiller, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Aydın Doğan, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Vuslat Doğan Sabancı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Suna Kıraç'ın cenazesi, Koç ve Kıraç aileleri ve sevenlerinin eşlik ettiği konvoyla Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Holdingde tören düzenlendi

Verilen bilgiye göre, sabah 10.30'da Koç Holding'de Suna Kıraç için veda töreni düzenlendi.

Koç ve Kıraç aileleri ile Koç Holding çalışanlarının katıldığı törende, Suna ve İnan Kıraç'ın kızları, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç ve Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu konuşma yaptı.

İpek Kıraç, törendeki konuşmasında, "Hayatımda yazdığım en zor konuşmaya hoş geldiniz. İnsan kendini 'bazı şeylere hazırım' diye düşünse de tekrar yaşadım ki aslında asla hazır olunmuyor." ifadelerini kullandı.

Suna Kıraç için Koç Holding'in ne kadar önemli olduğuna değinen İpek Kıraç, şunları kaydetti:

"Ben annemin ne kadar evladıysam Koç Holding de bir o kadar evladıydı. Annem, bütün benliği ile kendini, sağlığının elverdiği son dakikaya kadar bu kuruma adadı, burada gözleri parlardı. 40 yıla sığdırdığı iş yaşamında Koç Holding'in kurumsallaşması ve Koç Topluluğu'nun bugünlere ulaşmasında büyük öneme sahip olan stratejiyi oluşturanlardan biriydi. Ülkemizin sanayileşmesi, Koç Holding'in gelişmesi, büyümesi ve yapılanların kalıcı hale gelmesi için çok çaba harcadı.

Bu memleketi ve bu memleketin çocuklarını çok sevdi. En büyük yapısal sorun olarak gördüğü eğitim alanında elini taşın altına koymaktan hiç çekinmedi. Kararlılık ve cesaret ile hareket etti. Bu sebeplerden dolayı Koç Holding kardeşim gibi, sizler ise ailem gibi oldunuz."

Koç ailesine ve çalışanlarına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Kıraç, annesine verdiği emek dolayısıyla babasının hakkını asla ödeyemeyeceğini, asıl teşekkürü ise onun hak ettiğini söyledi.

"Benim bu hayatta en büyük şansım senin gibi bir annem olması"

İpek Kıraç, şunları söyledi:

"Biricik biricik annem, birbirimize bu hayatta doyamadık. Beni ailene kattığın gün hayal ettiğin hayatımızı yaşayamadık. Daha senden öğrenecek o kadar çok şey varken eksik kaldım, tam bir Suna Kıraç öğrencisi olamadım. Ah şu hastalık bizi bulmasaydı, yaşanılacak ve yapılacak o kadar çok şeyimiz vardı ki... Elimizden gelen her şeyi denememize rağmen seni çektiğin çileden kurtaramadık, yanımızda tutamadık. Benim bu hayatta en büyük şansım, bil ki senin gibi bir annem olması.

Seninle gurur duyuyorum. Ne kadar şanslıyım ki senin gibi muazzam bir kadının kızıyım. Hayatımda yegane arzum, senin yolundan yürümek ve seni, nerede olursan ol, gururlu bir anne yapmak. Seni zaten yıllardır özlüyordum ama şimdi bu özlemin ile nasıl baş edeceğimi daha bilmiyorum. Seni çok seviyorum."

"Topluluğumuzun geldiği nokta, onun için de büyük bir gurur vesilesiydi"

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu da Kıraç'ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu aktararak, acılarının çok büyük olduğunu söyledi.

Suna Kıraç'ın Türkiye'nin parlak geleceğine inanan, bu istikamette cesaretle sorumluluk almaktan çekinmeyen vatansever bir iş insanı olduğunu belirten Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in değerlerine sıkı sıkıya bağlıydı. Ülkemizin sanayileşmesine, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine daima hatırlanacak büyük katkılar yaptı. İş yaşamı boyunca Koç Holding'in gelişmesi, büyümesi ve kurumsallaşması için büyük çaba harcadı. Başta Koç Üniversitesi olmak üzere Koç Okulları, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve eğitim alanındaki diğer girişimleri hayata geçirirken, ortaya koyduğu vizyonu, cesareti ve kararlılığıyla bu alanda da örnek oldu ve binlerce gencimizin hayatını değiştirdi.

Kadınların iş yaşamında hak ettikleri pozisyonlarda görev alması ve toplumsal hayata katılımı konusunda öncü ve rol model oldu. Topluluğumuzun bugün geldiği nokta, hepimiz gibi onun için de büyük bir gurur vesilesiydi.

Şimdi bizlere düşen, kendisinin bize emanet ettiği, bu Topluluğun kuruluş harcında bulunan değerlere bağlı kalarak var gücümüzle çalışmaya ve ülkemiz için değer yaratmaya devam etmektir. "

Çakıroğlu, Kıraç'a rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA