Sumy'de yıkılan yerleşim yerlerinde kutarma çalışmaları sürüyor - Haberler

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Sumy'de yıkılan yerleşim yerlerinde kutarma çalışmaları sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'nın Sumy kenti yakınlarında Rusya'nın saldırı sonucu yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ukrayna'nın Sumy kenti yakınlarında Rusya'nın saldırı sonucu yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, Sumy kentinin güneyinde bulunan Okhtyrka kasabasında Rusların saldırısı sonucu yıkılan yerleşim yerinde yapılan enkaz kaldırma çalışmalarında 4 cansız bedene ulaşıldığı ifade edildi.

Sumy'de yıkılan yerleşim yerlerinde kutarma çalışmaları sürüyor

Sumy'de yıkılan yerleşim yerlerinde kutarma çalışmaları sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Arama Kurtarma, Ukrayna, Saldırı, Rusya, Güncel, Haberler

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