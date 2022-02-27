Sumy'de yıkılan yerleşim yerlerinde kutarma çalışmaları sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'nın Sumy kenti yakınlarında Rusya'nın saldırı sonucu yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ukrayna'nın Sumy kenti yakınlarında Rusya'nın saldırı sonucu yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, Sumy kentinin güneyinde bulunan Okhtyrka kasabasında Rusların saldırısı sonucu yıkılan yerleşim yerinde yapılan enkaz kaldırma çalışmalarında 4 cansız bedene ulaşıldığı ifade edildi.