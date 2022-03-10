Sumy'de hava saldırısı sonrası enkaz kaldırma çalışmaları yapıldı - Haberler

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Sumy'de hava saldırısı sonrası enkaz kaldırma çalışmaları yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'nın Sumy kentinde gece 00.50 sıralarında Rus birliklerince düzenlenen hava saldırısında yerleşim yerleri hasar gördü.

Ukrayna'nın Sumy kentinde gece 00.50 sıralarında Rus birliklerince düzenlenen hava saldırısında yerleşim yerleri hasar gördü. Acil servis ekipleri, bölgede enkaz çalışmalarını tamamladı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, düzenlenen hava saldırısı nedeniyle 1,5 metre derinliğinde iki çukur oluştuğu aktarıldı. Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi. Yine aynı bölgede 7 Mart'ta düzenlenen saldırılarda atılan bombalardan birinin 6 metrelik çukur oluşturduğu, bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Sumy'de hava saldırısı sonrası enkaz kaldırma çalışmaları yapıldı

Sumy'de hava saldırısı sonrası enkaz kaldırma çalışmaları yapıldı

Sumy'de hava saldırısı sonrası enkaz kaldırma çalışmaları yapıldı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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