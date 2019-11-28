Sumudica: "Yukatel Denizlispor maçı benim için final niteliğinde"

28.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:12

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, 13. haftada Yukatel Denizlispor'u konuk edecekleri maçın final niteliği taşıdığını kaydetti.

Sumudica, kulüp tesislerindeki idman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çıktıkları her maçtan 3 puan almayı arzuladıklarını ancak takımın durumunun da ortada olduğunu söyledi.

Zorlu Antalyaspor deplasmanından 1 puanla döndüklerini vurgulayan Rumen çalıştırıcı, "Şu anda 16 puandayız. İlk yarı bitene kadar en az 4 puana daha ihtiyacımız var. Tabloda iyi bir yerdeyiz." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, bu hafta evlerinde Yukatel Denizlispor ile yapacakları maça hazırlandıklarını dile getirerek, "Yukatel Denizlispor maçı benim için final niteliğinde. Çok önemli bir karşılaşma olacak. Tıpkı önceki haftalarda oynadığımız MKE Ankaragücü maçı gibi. Her zaman hesap yapıyorum ama altımızdaki takımlara karşı kazanmak gerçekten çok önemli." ifadelerini kullandı.

Taraftarlarına seslenen Sumudica, "Onların desteğine ihtiyacımız var. Deplasmanda oynadığımız maçlarda rakip takım taraftarları takımlarını çok iyi destekliyor ve bize karşı çok baskı kuruyorlar. Evimizde oynadığımız maçlarda taraftar desteğini hissetmek istiyoruz. Baskıyı rakiplerimize de hissettirmek istiyoruz. Taraftarımız takıma yakın olmalı. Sahada 12. adam olsunlar. Maç pazar günü ve herkesi stada davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hazırlıklar sürüyor

Gaziantep FK, ligin 13. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle antrenmanlara katılamayan golcü oyuncu Muhammed Demir de takımdan ayrı düz koşulara başladı.

Kaynak: AA