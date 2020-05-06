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Sumudica ve Maxim, Gaziantep'e dönüyor

Sumudica ve Maxim, Gaziantep'e dönüyor
06.05.2020 12:04 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:12

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica ve futbolculardan Alexandru Maxim, Gaziantep'e dönüyor.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica ve futbolculardan Alexandru Maxim, Gaziantep'e dönüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkeleri Romanya'ya giden teknik direktör Marius Sumudica, yardımcıları ve futbolculardan Alexandru Maxim, özel uçakla Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı.

Bugün Gaziantep'e ulaşması beklenen Sumudica ve beraberindekilerin, kente geldiğinde 14 günlük karantina sürecine dahil edilip Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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