HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Sumudica Türkiye'ye dönüyor! Karantina...

Sumudica Türkiye'ye dönüyor! Karantina...
03.05.2020 11:31 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:31

Gaziantep Futbol Kulübü (Gaziantep FK) Asbaşkanı Müslüm Özmen, takımın 11 Mayıs'ta idmanlara tekrar başlayacağını duyurdu.

Gaziantep Futbol Kulübü (Gaziantep FK) Asbaşkanı Müslüm Özmen, takımın 11 Mayıs'ta idmanlara tekrar başlayacağını duyurdu.

Özmen, yazılı açıklamasında, ülke olarak hassas bir dönemden geçildiğini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin en başından bu yana insan sağlığını ön planda tuttuklarını aktardı.

Pandemi sürecinde takımın yaklaşık 45 gündür antrenman yapamadığına dikkati çeken Özmen, "Gaziantep FK Yönetim Kurulu olarak esas önceliğimiz, her zaman insan sağlığı olmuştur. Liglerin haziran ayının başında başlaması planlandığından, 11 Mayıs'tan itibaren futbolcularımızın takım antrenmanlarına çıkması yönünde karar aldık. Futbolcularımıza ve teknik heyetimize de bu kararımızı bildirdik. En kısa sürede tüm futbolcularımız Gaziantep'e gelip, çalışmalara başlayacak." ifadelerini kullandı.

" Sumudica ve yabamcı futbolcularımız 14 gün boyunca yurtlarda misafir edilecekler"

Liglere verilen ara sonrası ailevi sebeplerinden ötürü ülkelerine giden futbolcu ve teknik heyetin 1-2 gün içerisinde kente döneceğini vurgulayan Özmen, şöyle devam etti:

"Bilindiği üzere Alexandru Maxim, Kana-Bıyık, Souleymane Diarra ve Günay Güvenç yurt dışında bulunan oyuncularımız. Kana-Bıyık ile Diarra, eşlerinin yakın tarihte doğum yapmasından dolayı, Günay Güvenç ise Almanya doğumlu olmasından dolayı ailesiyle birlikte olmak istediğini ifade ederek iznimiz doğrultusunda gittiler. Romanya'da bulunan futbolcumuz Alexandru Maxim, teknik direktörümüz Sumudica ve teknik heyetimiz de ülkelerine gitmişlerdi. Kendileri ülkemize gelecekler ve yasal prosedürlerle birlikte karantina sürecinin ardından çalışmalara katılacaklardır. Yurt dışında bulunan futbolcularımız, teknik direktörümüz Sumudica ve yardımcıları, önümüzdeki 1-2 gün içerisinde ülkemize dönecekler. 14 gün boyunca yurtlarda misafir edilecekler."

Bu süreçte karantinaya girecek oyuncular ve teknik heyetin en iyi şartlarda ağırlanacağından şüphe duymadıklarını da dile getiren Özmen, "Bu 14 günlük karantina süreci, herkesin bildiği gibi futbolcu için gerçekten çok uzun bir zaman. Umut ediyorum ki kaldıkları ortamlarda da bireysel çalışmalarını sürdürebilecekleri imkana sahip olacaklardır. Bu süreçte de hem personelimizle hem de yönetim kurulu olarak futbolcularımızın ve teknik heyetimizin en sağlıklı koşullarda karantinayı atlatabilmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

 

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım Spor
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım Spor
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım
Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim Spor
Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti Spor
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı Spor
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif yaptı. Spor
Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif...
Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum
Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Dünyanın en çekici atleti seçilen Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü
Dünyanın en çekici atleti seçilen Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü
Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı
Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Diego Costa'yı gönderecek olan Atletico Madrid'in forvet adayları arasında Sörloth da var
Diego Costa'yı gönderecek olan Atletico Madrid'in forvet adayları arasında Sörloth da var
Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış
Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış
Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir, Medipol Başakşehir ile anlaşmak üzere
Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir, Medipol Başakşehir ile anlaşmak üzere
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var
Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe sözleri: Muhteşem ve tarihi bir kulüp
Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe sözleri: Muhteşem ve tarihi bir kulüp
Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu
Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Ünlü futbolcunun model sevgilisinden karantina sporu! Zor olanı seçiyor
Ünlü futbolcunun model sevgilisinden karantina sporu! Zor olanı seçiyor
ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret almak için açtığı dava reddedildi
ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret almak için açtığı dava reddedildi
Wesley Sneijder'in jübile maçı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi
Wesley Sneijder'in jübile maçı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi
Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: Sneijder benden daha iyi
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: Sneijder benden daha iyi
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı
Lemina'dan taraftarı sevindirecek sözler: Ayrılmayı değil, Galatasaray'da tarih yazmayı istiyorum
Lemina'dan taraftarı sevindirecek sözler: Ayrılmayı değil, Galatasaray'da tarih yazmayı istiyorum
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk teklifini reddetti
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk teklifini reddetti
İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir
İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Sibel Can Cem Yılmaz Seda Sayan
Spor Neymar Ali Koç Ersun Yanal Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Su Kaza Kadın Instagram
Şu an buradasınız: Sumudica Türkiye'ye dönüyor! Karantina... - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 15:16:20. #1.14#
title