Sumudica tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Trabzonspor karşılaşmasında sportmenliğe aykırı hareketler yapması gerekçesiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Trabzonspor karşılaşmasında sportmenliğe aykırı hareketler yapması gerekçesiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 6 Ekim 2020 tarihli sevk kararlarını açıkladı.

Gaziantep FK'nın Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, Trabzonspor maçında sportmenliğe aykırı hareketler yaptığı gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilirken, Trabzonspor Kulübü de aynı maçtaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: 1- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA'nın 02.10.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkin karar verilmiştir.2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 02.10.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 03.10.2020 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi TURGAY YILDIRIM'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi MEHMET TEMUR'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi ADEM SEVİNÇHAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi YUSUF BORAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi MURAT ALPAY'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi VAHAP ALAGÖZ'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi YAKUP KOP'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi MEHMET GÜNGÖR'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi MURAT KANAT'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi HAKAN GÜLER'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu CRISTIAN ALBERTO CUEVA BRAVO'nun aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.4- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Başkanı GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'ın 03.10.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "cezaya uyulmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 06.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK idarecisi MESUT ALTAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK antrenörü PIERRE ACHILLE WEBO KOUAMO'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK futbolcusu FREDRIK AASMUNDRUD GULDBRANDSEN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.5- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 03.10.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü'nün 04.10.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/5 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı