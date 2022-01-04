Sumudica: "Taraftarımıza söz verdiğimiz gibi Yeni Malatyaspor çok değişecek"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Geldiğim gün de 6-7 oyuncuya ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Şimdi transfer yapmaya başladık. Taraftarımıza söz verdiğimiz gibi Yeni Malatyaspor çok değişecek" dedi.

Ligin ikinci yarısının ilk maçında Trabzonspor'a konuk olacak olan Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürerken, Teknik Direktör Marius Sumudica transfer çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi. Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında 15 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirten Sumudica, "Buraya gelip takımı gördükten sonra 9 puan daha alacağıma inanmadım. Bu çok zordu. Geldiğim gün de 6-7 oyuncuya ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Şimdi transfer yapmaya başladık. Taraftarımıza söz verdiğimiz gibi Yeni Malatyaspor çok değişecek. 6-7 tane transferimiz geliyor. 4 oyuncuyla anlaşmış durumdayız. 3 oyuncuyla da anlaşmaya çok yakınız. Bu oyuncularla çok daha fazla puanlar yapacağız. Ligde kalmak benim rüyam ve biz bunu başaracağız" ifadelerine yer verdi.

Ligin ilk yarısının bitmesine rağmen federasyonun 12 Ocak'ta transfere izin verdiğini ifade eden Sumudica, "Federasyona ya da transferlerle ilgili kararı kim alıyorsa ona bir sorum olacak. Ligin ilk yarısı bitmesine rağmen nasıl oluyor da transfere izin vermiyor? Ligin ikinci yarısının ilk maçından sonra 12 Ocak'ta transferin başlamasına izin veriyor. Bunun neden olduğunu soruyorum? Herkesin transfer yapmaya ihtiyacı var. Bu herkes için çok iyi. Çünkü yeni oyuncular getirip takımlarını daha da güçlendiriyorlar. Ben Türkiye'de bir hoca olarak sadece küçük bir sesim. Ama inanıyorum ki; ligin diğer hocaları da benimle aynı fikri paylaşıyorlar. Tabii biz kurallara saygı duyuyoruz" dedi.

Ligde yaşadıkları hakem hatalarına da değinen Rumen teknik adam, "Kupa maçını tekrar izledim. Top içeri tamamen girmeden gol sayıldı. Adem Büyük'ün golünü de seyrettik, ofsayt değildi. Tabii bizim için ilk hedef kupa değil lig. Artık bütün takımlara karşı hakem hatalarının son bulmasını istiyorum. Dün bir tablo gördüm. Bu zamana kadar bütün takımların 7-8 tane penaltısı var. Bizimse sadece bir tane penaltımız var. Ne zaman penaltı olacak? Oyuncumun ayağı kırıldığı zaman mı? Bir penaltımız verilmedi, Kayserispor maçında 3 puan alamadık. Şimdi 2 puanımız olsaydı 17 puanımız vardı ve lig sonuncusu da değildik. Ama ikinci yarıda göreceksiniz, Yeni Malatyaspor daha mücadeleci bir takım olacak. Yaza kadar da buradayım, hiç kimse Yeni Malatyaspor'u sonuncu olarak göremeyecek" şeklinde konuştu.

Bir teknik adam için 7-8 oyuncuyu dışarı atmanın çok zor olduğunu ve Trabzon'a oynayabilecek 13 oyuncuyla gideceklerini belirten Sumudica, "Çünkü transfer yapma şansımız yok. Ligde çok fazla puana sahip bir takımla karşılaşacağız. Kıyas yapıldığı zaman tabii onlar favori ancak biz de mücadelemizi vereceğiz. Wallace sakat, Haddadi ve Tetteh milli takımda. Sezon başından bu yana takımımızın bir sağ beki de yoktu. Bana soruyorlardı; Sumudica neden takımı 4'lü oynatmıyor. Bunu sağ beksiz nasıl oynayabilirim ki? Trabzonspor maçından sonra transfer ettiğimiz oyuncular geldikten sonra artık herkese izin veriyorum, Sumudica ile ilgili hata görürseniz konuşabilirsiniz. Çünkü artık benim yaptığım takımı görmüş olacaksınız. Yönetim ve ekibi transferleri gerçekleştirmek için var güçleriyle uğraşıyorlar. İyi şeyler çok yakında olacak" açıklamasını yaptı.

Ligde önlerindeki 3 maçta alabilecekleri en iyi puanları alacaklarını da dile getiren Sumudica, "Elimizde de sihirli bir değnek yok. Yeni transferler geldikten sonra takım yüzde yüz hazır olacak diye bir şey yok. Bunun için bir periyoda ihtiyacımız var. Bu 3 maçtan sonra Antalya'da hazırlanan bir kampımız var. Kamptan geldikten sonra önümüzde 15 maç var. 15 maçın karşılığı 45 puan eder. Bunun en az yarısını almak istiyoruz. Artı bu 3 maçtan da alacağımız puanlarla bu ligde kalacağız. Benim hesabım böyle" diye konuştu. - MALATYA