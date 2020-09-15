Sumudica sezona mutlu başlayamıyor
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Sumudica sezona mutlu başlayamıyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, Türkiye'deki üçüncü sezonunun açılışında da mağlubiyetin önüne geçemedi.

Sumudica sezona mutlu başlayamıyor
15.09.2020 11:47 | Son Güncelleme: 15.09.2020 12:25

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, Türkiye'deki üçüncü sezonunun açılışında da mağlubiyetin önüne geçemedi.

Rumen çalıştırıcı, 2017-2018 sezonu öncesinde Kayserispor ile anlaşarak Türkiye macerasına başladı. İlk Süper Lig maçında Galatasaray'a konuk olan Sumudica'nın ekibi, bu maçtan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Geçen sezon ise Gaziantep ekibiyle el sıkışıp göreve başlayan Sumudica, ilk hafta Fenerbahçe'ye konuk oldu. Bu karşılaşmada 5-0'lık mağlubiyet gören Rumen çalıştırıcı, Türkiye'deki 3. sezonunun ilk maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı. Gaziantep ekibi, hafta sonu deplasmanda konuk olduğu Galatasaray'a 3-1 yenildi.

Sumudica'nın takımları, böylelikle 3 sezonun açılış maçlarında 12 gol yedi, buna karşılık 2 kez gol sevinci yaşadı.

"Son iki senedir oynadığım ilk maçlardan daha iyiydik"

Rumen teknik adam, AA muhabirine, Galatasaray mağlubiyetini gelecek haftalarda telafi etmeye çalışacaklarını anlattı.

İyi bir takıma sahip olduklarını ve her hafta üzerine koyan bir oyun tarzını benimseyeceklerini dile getiren Sumudica, "İlk haftalar biraz şanssız oluyorum. Kayserispor'da çalıştığım zaman 4-1 kaybetmiştim. Geçen sezon Fenerbahçe'ye ilk maçta 5-0 mağlup olmuştuk. Şimdi 3 gol yedik. Son iki senedir oynadığım ilk maçlardan daha iyiydik. Benim için lig bir sonraki hafta başlayacak. Aslında lige nasıl başladığımız değil nasıl bitireceğimiz önemli." ifadelerini kullandı.

Bu hafta sahalarında Fatih Karagümrük ile karşılaşacaklarını hatırlatan Sumudica, bu maçı kazanıp önlerine bakmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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