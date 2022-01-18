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Sumudica'nın kırmızı kart görmesine kulüpten tepki

Sumudica'nın kırmızı kart görmesine kulüpten tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Gaziantep Futbol Kulübü maçının devre arasında kırmızı kart gören Teknik Direktörleri Sumidica'ya haksız bir kart gösterildiğini iddia etti.

GAZİANTEP (İHA) - Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Gaziantep Futbol Kulübü maçının devre arasında kırmızı kart gören Teknik Direktörleri Sumidica'ya haksız bir kart gösterildiğini iddia etti.

Çelikel, ilk devresinin ardından yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen maçın devre arasında hocaları Sumidica'ya kırmızı kart gösterilmesine tepki gösterdi.

Çelikel, "Teknik Direktörümüz Marius Sumudica, maçın ertelenmesi kararının ardından orta hakeme, "Sahayı neden temizletip, oynatmıyorsunuz?" demiş sonrasında anlamsız ve sebepsiz bir şekilde kırmızı kart ile cezalandırılmıştır. Her maç her hafta olduğu gibi bu maçta da aleyhimize basit bir karar verilmiştir. İzahı yapılamayacak kararların verilmesini artık anlamlandıramıyoruz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Futbol, kar, Spor, Haber

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