Sumudica: Menajerler transfer için bana 50 bin Euro rüşvet teklif etti
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Sumudica: Menajerler transfer için bana 50 bin Euro rüşvet teklif etti

29.09.2020 11:35 | Son Güncelleme: 29.09.2020 11:38
Sumudica: Menajerler transfer için bana 50 bin Euro rüşvet teklif etti

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türkiye'den iki menajerin kendisini aradığını ve bir futbolcunun transferi için 50 bin Euro rüşvet teklif ettiğini açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türkiye'den iki menajerin kendisini aradığını ve bir futbolcunun transferi için 50 bin Euro rüşvet teklif ettiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, transfer konusunda ilginç açıklamalarda bulundu. 49 yaşındaki teknik adam, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisine rüşvet teklif edildiğini söyledi.

"50 BİN EURO ÖNERDİLER"

Sumudica, bir oyuncunun transferi için iki menajerin kendisini aradığını ve para teklif ettiğini belirterek, "Geçen hafta bir oyuncu önerildi. Türkiye'den iki menajer beni aradı. Bu futbolcuyu kabul etmem için menajerler bana 50 bin Euro teklif etti" dedi. Rumen çalıştırıcı, "Sadece iyi futbolcu olduğunu yönetime söylememi istediler. 'Çünkü son sözü sen söylüyorsun' dediler. Geçen sene bu oyuncu sadece 1 gol attı. Ben onu buraya nasıl getiririm, bunun sorumluluğunu nasıl alırım?" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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