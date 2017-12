Sumudica: "İkinci Yarı İçin 2-3 Transfere İhtiyacımız Var"

İlk yarının değerlendirmesini yapan Kayserispor'un Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, hakem hatalarından ve yattığı yerden maaş alan oyuncularından dert yandı. Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında verilmeyen penaltı, elle atılan gol ve haksız penaltı kararıyla 6 puandan olduklarını söyleyen Sumudica, hakem hatalarının canlarını yaktığını, saçlarındaki beyazlıkları artırdığını belirtti. Sumudica şu değerlendirmelerde bulundu:

"HAKEM HATALARINDAN BIKTIK, USANDIK"

"Geldiğimden beni büyük takım değiliz diyorum. Ama ben hiç bir zaman Kayserispor'un küçük bir takım olduğundan da bahsetmedim. Her zaman normal bir takım dedim. Eğer, büyük bir takım olsaydık hakemler maçlarımızı normal yönetirdi. Buraya geldiğimde bana yabancı mı Türk hakemleri mi demişlerdi. Ben de Türk hakemleri demiştim. Ama gördüklerim ve yaşadıklarımla fikrim değişti. Her zaman karşılaştığımız gibi hakem Yeni Malatyaspor maçında yine bizim aleyhimize kararlar verdi. Her zaman dengeli olan pozisyonları bile onların lehine kullandı. Ne zaman iyi oynadık rakip takım maçı soğutmaya başladı. İlk yarı hakem hiç uzatma vermedi. Ben böyle bir şey hiç görmedim. Oyunu uzatmadı çünkü rakip takım gol attı ve hakem maçı bitirdi. Gerçekten sonuca canım çok sıkıldı. Oyuncular için de moralim bozuldu. Rakibimiz bizden fazla maça motive olmuştu. Ben maça daha fazla taraftar bekliyordum. Sadece takımla olmuyor, taraftarın da gelmesi gerekiyor. Taraftarlara ihtiyacımız var. 5'inci sıradayız. Mücadeleye devam edeceğiz. Oyuncularıma olan inancım devam ediyor. Ancak 2-3 transfere ihtiyacımız var. Bazı oyuncularımız var, hiçbir şey yapmadan maaşlarını tıkır tıkır alıyorlar. Bu normal bir şey değil" diye konuştu.

Kendisiyle ilgili transfer tekliflerinin sarı kırmızılı takımın moral motivasyonunu ve iyi gidişini etkileyip etkilemediği konusunda da konuşan Sumudica, "Önümde teklifler var, ama gitmek istemiyorum. Bir projeye başladım, sezon sonunda ne olacak bakacağız" dedi.

Öte yandan, sarı kırmızılı takımın ilk yarı maçlarında en az süre alan oyuncular Asamoah Gyan ile Varela oldu. Gyan, ilk yarıda tam 4 kez sakatlık geçirirken, Varela ise uzun bir sakatlık dönemi geçirerek, tedavi ve babasının ölümü için Portekiz'e gitti.