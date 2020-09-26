Ersan Parlatan: "Haklı bir penaltıyla galibiyeti kaybettik"
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Ersan Parlatan: "Haklı bir penaltıyla galibiyeti kaybettik"

26.09.2020 19:08 | Son Güncelleme: 26.09.2020 19:50

- Ersan Parlatan: "Haklı bir penaltıyla galibiyeti kaybettik" Göztepe'nin sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, son dakikada yedikleri golle galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi.

- Ersan Parlatan: "Haklı bir penaltıyla galibiyeti kaybettik"

İZMİR - Göztepe'nin sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, son dakikada yedikleri golle galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 3. haftasından Göztepe, sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdi.

"Haklı bir penaltıyla galibiyeti kaybettik"

Ersan Parlatan, 1-0 geriye düşüp 2-1'i yakaladıklarını ancak 90. dakikada yedikleri gol sebebiyle sahadan 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Parlatan, "Tabii ki üzüntü var hepimizde. Çünkü yine 90'ıncı dakikada galibiyeti kaybettik. Geçen seneki Gaziantep maçında da aynısı olmuştu. Genel anlamda maça bakarsak iyi oynadığımızı düşünüyoruz. 1-0 geriye düştük ancak bunun etkisi altında kalmadık. İlk devre sonlarına doğru rakibi kendi ceza sahasına hapsettik. Ancak biraz da şans bizim istediğimiz skoru sağlamamızda engel oldu. Devre arasında hocamızla birlikte bu şekilde devam edersek iyi oyunumuzu ikinci yarıya yansıtabileceğimizi konuştuk. Takımımız da aslanlar gibi mücadele etti. Rakibimizi kendi sahasına hapsederek 2 gol atıp öne geçmek bizim için çok önemliydi. Önemli olan kendimize inanmak. Oyuncularımız bunu gayet iyi yaptı. Gaziantep FK bir risk alarak oyuncu değişiklikleri yaptı ve topu kaybettikten sonra önde bekledi. Burada bizim kendimizi eleştirebileceğimiz nokta topu kazandıktan sonraki geçiş oyunu. Bu konuda biraz daha becerikli olsaydık skoru 3-1'e hatta 4-1'e taşıyabilecektik. Bunu da yapamayınca yenik durumdaki takımlar risk alıyor. Haklı bir penaltıyla galibiyeti kaybettik" dedi.

Ersan Parlatan: 'Haklı bir penaltıyla galibiyeti kaybettik'
Ersan Parlatan: 'Haklı bir penaltıyla galibiyeti kaybettik'
Ersan Parlatan: 'Haklı bir penaltıyla galibiyeti kaybettik'
Ersan Parlatan: 'Haklı bir penaltıyla galibiyeti kaybettik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH YILMAZSOY

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