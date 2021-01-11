Sumudica, Gaziantep FK'de başarılı bir grafik çizdi
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Sumudica, Gaziantep FK'de başarılı bir grafik çizdi

11.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:43
Sumudica, Gaziantep FK'de başarılı bir grafik çizdi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü ile yaklaşık 1,5 sezon geçirdikten sonra yolların ayrıldığı teknik direktör Marius Sumudica, Gaziantep macerasında başarılı bir grafik ortaya koydu.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü ile yaklaşık 1,5 sezon geçirdikten sonra yolların ayrıldığı teknik direktör Marius Sumudica, Gaziantep macerasında başarılı bir grafik ortaya koydu.

Önceki sezon play-off'lardan Süper Lig'e yükselen Gaziantep temsilcisi, Süper Lig'deki ilk maçına teknik direktör Sumudica ile çıktı. Rumen teknik adam, 1,5 sezonda kırmızı-siyahlı ekibin başında 51 lig müsabakada görev aldı.

Bu maçlarda 19 galibiyet, 20 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 77 puan toplayan Sumudica'nın öğrencileri, 80 gol attı, kalesinde de 69 gol gördü.

Sumudica, takımın başında çıktığı karşılaşmalarda maç başına 1,50 puan ortalamasını yakaladı.

2. sezon daha başarılı

Rumen teknik adam, geçen sezona göre bu sezon daha başarılı bir performans ortaya koydu.

Geçen sezon 34 haftada 46 puan toplayarak maç başına 1,35 puan ortalaması yakalayan Sumudica'nın öğrencileri, bu sezon ise 17 maçta 31 puan topladı.

Bu sezon maç başına puan ortalaması 1,82'ye çıkan Gaziantep ekibinde, yakalanan yenilmezlik serileri de takıma moral verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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