Sumudica'dan "Kartal Pençesi" İtirafı: Taraftarları Kırmadım
Maçtan önce "Kartal pençesi" yaparak poz vermesi hakkında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, "Beşiktaş taraftarı bunu yapmamı istedi ve bende onları kırmadım." dedi.
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"KARŞIMIZDA İYİ BİR TAKIM VARDI"
Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunun altını çizen Sumudica, "Kayserispor iyi oynadı, sahada diriydik. En az beş tane fırsat yakaladık. Vodafone Park'ta Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı yakaladığınız fırsatları atamazsanız, sonuç böyle olur. Karşımızda iyi bir takım vardı. Geçen senenin şampiyonu. Çok iyi oyunculara sahipler, her an farklılık yaratabilecek isimleri var. Şenol Güneş'i ve Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bence Beşiktaş olduğu yerden daha fazlasını hak ediyor" dedi.
"BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR İSTEDİ, BEN DE YAPTIM"
Maçtan önce "Kartal pençesi" yaparak poz vermesi hakkında konuşan Sumudica, "Buranın atmosferini gerçekten çok seviyorum. Burada futbol kültürü var. Beşiktaş taraftarını tebrik ediyorum, gerçekten çok farklı bir atmosfer yarattılar. Beşiktaş taraftarı bunu yapmamı istedi ve bende onları kırmadım. Beşiktaş ile aramda başka bir şey yok" diye konuştu.
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Şikebahçe o kadar naneyi ye ondan sonra bu hareketten rahatsiz ol,araştırılmasini iste.türkiye liği gerçekten araştırılsa fenev küme düşer.Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Hemen şike diye hücum eder renkliler.Bu ligin özellikle de bu yıl iddaa ve rantla gittiğine inanmaya başladım gözgöre göree gözümüzün içine baka baka adamlar lig çekişmeli görüntüsünü vermek için feneri nerden aldı nereye koydu afkCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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Maçtan önce karşı takım taraftarının istediğini yapmak pek mantıklı gelmiyor. Bence iyice arastırılması gerek.Cevap Yaz 2 13 Yayından KaldırMİLLET: Türk refleksini gösterdi olayı çözdü hemen oyy adam deha ya :D3 Yayından Kaldır