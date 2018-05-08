Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, Kartal Pençesi Yaptığı İçin Özür Diledi

Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, Beşiktaş maçı öncesinde yaptığı kartal pençesi hareketi nedeniyle özür diledi.

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, dünkü Beşiktaş maçı öncesi yaptığı "kartal pençesi" hareketiyle ilgili, "Beşiktaş müsabakası öncesinde yapmış olduğum hareketin Beşiktaş Kulübünün sembolü anlamına geldiğini maçtan sonra öğrenmiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

Sumudica, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşma öncesi taraftarların ve basın mensuplarının isteği üzerine "kartal pençesi" hareketi yaptığını öne sürdü.

Hareketin anlamını karşılaşmadan sonra öğrendiğini savunan Sumudica, şu ifadelere yer verdi:

"CAMİAMIZDAN VE TÜM TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİM"

"Beşiktaş müsabakası öncesinde yapmış olduğum hareketin Beşiktaş Kulübünün sembolü anlamına geldiğini maçtan sonra öğrenmiş bulunmaktayım. Türkiye'ye geldiğimden bu zamana kadar taraftarlar, medya mensupları ve tüm futbol ailesine saygı duyarak pozitif ilişkiler içerisinde olmaya çalıştım. Bu bağlamda bir basın mensubunun ve yedek kulübesi arkasındaki bir taraftarın ricası ile onları kırmayıp anlamını bilmediğim bu hareketi yaptım. Kayserispor'un teknik direktörü olarak insanları kırmamak adına ne anlama geldiğini bilmediğim bu hareket nedeniyle üzüldüklerini düşündüğüm ve haklı olarak tepki gösteren camiamızdan ve tüm taraftarlarımızdan özür dilerim."

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YORUMLAR (3)

  • TUNÇ06:
    Kayseri yönetimi de uyyor Bu maç da TOŞİÇ oynadı cezalı iken nasıl oluyor ? maç 3-0 kayseri olmalı...İtiraz edin yiyorsa ..FB maçı oynanmadı oynanmayan maç da ceza nasıl çekilir ..Ahmet çakır açıklıyor ...TFF uyma kural hatası var kesinlikle.
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  • OLAYI CARPTN SAMPİYON BEŞİKTAS 2017-2018:
    Olayı büyütmeyn DANYYYY MUSAAA SOWWW satlmsş i... Tler
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    .: DANY NAPSIN O KISA ALANDA SÜRATE RODRIGUES YANINDAN RÜZGAR GİBİ GEÇTİ ADAMIN DEĞERİ 20 MİLYON SOWDA HAKLISIN O SHOW YAPTI
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