Sumudica, Cluj'un yeni teknik direktörü oldu

Romanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Cluj, teknik direktörlük görevine Marius Sumudica'yı getirdi.

Romanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Cluj, teknik direktörlük görevine Marius Sumudica'yı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi uzatılmayan teknik direktör Edward Iordanescu'nun yerine Sumudica ile anlaşmaya varıldı.

Türkiye'de Kayserispor ve Gaziantep'te görev yapan 50 yaşındaki Sumudica, son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştırmıştı.

Cluj, ligde geçen sezon Iordanescu yönetiminde şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya