HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Sumudica: "Ben Alibec için kendi maaşımı riske atarım"

- Sumudica: "Ben Alibec için kendi maaşımı riske atarım" Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica: "Söylediklerimden farklı bir algı çıkarsa maaşımı kulübe bağışlamaya hazırım" Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Romanya gol kralı Denis Alibec konusundaki transfer...

21.08.2020 14:31 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:37

- Sumudica: "Ben Alibec için kendi maaşımı riske atarım"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica:

"Söylediklerimden farklı bir algı çıkarsa maaşımı kulübe bağışlamaya hazırım"

AFYONKARAHİSAR - Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Romanya gol kralı Denis Alibec konusundaki transfer ısrarını sürdürerek, "Ben Alibec için kendi maaşımı riske atarım, önemli değil. Eğer benim söylediklerimden farklı bir algı çıkarsa ben maaşımı kulübe bağışlamaya hazırım" dedi.

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdürüyor. Kocatepe Spor Kompleksi'nde Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde çalışan Gaziantep temsilcisi, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı antrenmanı, şut çalışmaları, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla sürdürdü.

"Benim istediğim tek bir oyuncu var"

Antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sumudica, Romanya gol kralı Denis Alibec konusundaki transfer ısrarını yeniledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Benim istediğim tek bir oyuncu var. Çok istediğim bir oyuncu var; AliBec. Çünkü tanıdığım, bildiğim bir oyuncu. 4 sene beraber çalışmıştık kendisiyle. Burada yine aynı şekilde Jean-Armel Kana-Biyik, Junior Morais ve Alexandru Maxim benim daha önceden çalıştığım, bildiğim oyunculardı. O yüzden benim tercihim de kendi bildiğim ve tanıdığım oyuncular olması gerekiyor. Ben sadece transfer yapmak için yapmıyorum. Kaliteli isimler istiyorum, forvet mevkine de 2 oyuncu alacağız. Ben Alibec için kendi maaşımı riske atarım, önemli değil. Eğer benim söylediklerimden farklı bir algı çıkarsa maaşımı kulübe bağışlamaya hazırım. Çok zor olacak bu sene. Dediğim gibi transferler de bu şekilde olacak. 2 tane forvet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sumudica: 'Ben Alibec için kendi maaşımı riske atarım'

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sağanak sonrası Haliç kahverengiye büründü Güncel
Sağanak sonrası Haliç kahverengiye büründü
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Yaşam
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti Dünya
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı Güncel
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı Magazin
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu
Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu
Anlaşmayı Fahrettin Koca imzalamıştı! Dünya Sağlık Örgütü resmen İstanbul'da
Anlaşmayı Fahrettin Koca imzalamıştı! Dünya Sağlık Örgütü resmen İstanbul'da
Bakan Albayrak, büyük müjde öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte fotoğraf paylaştı
Bakan Albayrak, büyük müjde öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte fotoğraf paylaştı
Erdoğan'ın vereceği olası bir doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Erdoğan'ın vereceği olası bir doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi açıklayacağı Dolmabahçe'ye tekbirlerle uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi açıklayacağı Dolmabahçe'ye tekbirlerle uğurlandı
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Ateşkes ilan edilen Libya'da bütün operasyonlar durduruldu
Ateşkes ilan edilen Libya'da bütün operasyonlar durduruldu
Yavru köpeği göz göre göre ezen sürücü: Onun geçmesini mi bekleyecektim
Yavru köpeği göz göre göre ezen sürücü: Onun geçmesini mi bekleyecektim
Grönland'da 2019'da rekor düzeyde buzul eridi! Uzmanlar en korkutan senaryoyu paylaştı
Grönland'da 2019'da rekor düzeyde buzul eridi! Uzmanlar en korkutan senaryoyu paylaştı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Erdoğan'ın vereceği müjdeye dakikalar kala İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir paylaşım daha geldi
Erdoğan'ın vereceği müjdeye dakikalar kala İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir paylaşım daha geldi
Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi
Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi
Luis Enrique İspanya Milli Takımı'nın kadrosunu maskelerle açıkladı
Luis Enrique İspanya Milli Takımı'nın kadrosunu maskelerle açıkladı
Olimpiakos, Galatasaraylı Sofiane Feghouli ile ilgileniyor
Olimpiakos, Galatasaraylı Sofiane Feghouli ile ilgileniyor
Katil koca, yakalandıktan sonra eşinin ölüp ölmediğini sordu
Katil koca, yakalandıktan sonra eşinin ölüp ölmediğini sordu
Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner ile anlaştı
Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner ile anlaştı
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Berat Albayrak Devlet Bahçeli Hacı Bektaş Veli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Oğuzhan Koç Onur Saylak Bergüzar Korel
Spor Jose Sosa Erol Bulut Nihat Özdemir Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Dha Antalya Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: Sumudica: "Ben Alibec için kendi maaşımı riske atarım" - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 14:51:41. #1.14#
title