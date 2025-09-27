Sumud Filosu şu an nerede? Gazze'ye 1000 kilometreden az bir mesafe kaldı

Haberler

Sumud Filosu nerede? Sumud Filosu konumu ile ilgili açıklama geldi. İsrail'in saldırıları ve sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için yola çıkan ve Akdeniz'deki seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'nun yolculuğu devam ediyor. Detaylar...

SUMUD FİLOSU NEREDE?

Küresel Sumud Filosu'ndaki Mağrib Sumud Konvoyu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Girit Adası açıklarında bulunan filonun Gazze sahillerine yaklaşık 995 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Gemilerimizden önce kalplerimiz orada. Konvoylarımız ablukayı kırmak için kararlılıkla yol alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
