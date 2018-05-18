Sumru Yavrucuk Botokslarını Yeniletti

2013 yılında yüzünü gerdirip, yanaklarına botok enjekte ettirdiği haliyle gündeme gelen Sumru Yavrucuk'un botokslarını yenilettiği iddia edildi.

DOLGUN ELMACIK KEMİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak No:309 dizisinde Songül karakterini oynayan Sumru Yavrucuk, dolgun elmacık kemikleri ile dikkat çekti. Sosyal medya hesabından sık sık fotoğraf paylaşan oyuncunun botoks yaptırdığı iddia edildi.

SUMRU YAVRUCAK KİMDİR?

Sumru Yavrucuk 1961 Ankara doğumludur. Sinema, tiyatro, yönetmen, dizi oyuncusu olarak görev alan Sumru Yavrucuk İstanbul Belediye Konservatuarı şan ve tiyatro bölümünde okumuştur. Daha sonrasında Ankara Devlet Konservatuarı'nda özel statü öğrencisi olarak yer alan Sumru Yavrucuk, birçok tiyatro, dizi ve filmlerde rol aldı.

İşte Sumru Yavrucuk'un paylaşımları...