Sumo maçını izleyen Trump, sosyal medyada alay konusu oldu

Japonya'da Başbakan Shinzo Abe ile golf oynadıktan sonra Tokyo'da gerçekleştirilen bir sumo müsabakasını izleyen ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya kullanıcılarının alay konusu oldu. Trump'ı sumo güreşçilerine benzeten kullanıcılar photoshop'lu fotoğraflarını yayınladı.

Japonya'da yeni imparatorla birlikte başlayan Reiwa dönemini kutlamak üzere dört günlük bir ziyaret için ülkede bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve profesyonel golfçü Isao Aoki ile Tokyo'da golf oynadı. Ardından Ryogoku Kokugikan sumo arenasına giden Trump, bir sumo karşılaşmasına katılan ilk ABD Başkanı olarak turnuvayı izledi. Karşılaşmanın sonunda terlik giyerek ringe çıkan Trump, 137 santim ve 30 kilo ağırlığındaki kupayı karşılaşmanın galibi Adanoyama'ya sundu. Sosyal medya kullanıcıları, sumo turnuvasını izleyen Trump'ın fotoğraflarını photoshop ile sumo güreşçisine benzeterek paylaşımlarda bulundu.

ABD Başkanının geçen yıla göre kilo aldığı ve klinik olarak obez kategorisine girdiği saptanmıştı. Vücut kitle indeksi 30'dan yüksen olanlar obez sayılırken, Trump'ın vücut kitle indeksinin 30.4'e yükseldiği biliniyor. - TOKYO

Kaynak: İHA