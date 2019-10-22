Sümeyye Yılmaz: Kayıp eşim Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ortaya çıktı

22.10.2019 11:57

Ankara'da yaşayan ve sekiz ay önce kayıplara karışan Mustafa Yılmaz'ın emniyet müdürlüğünde olduğu açıklandı.



Yımaz'ın eşi Sümeyye Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün kendisini aradığını ve eşinin gözaltında olduğunun söylendiğini yazdı. Euronews.com'da Görüntüle