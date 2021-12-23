Sümeyye Erdoğan Bayraktar Üniversitemizde Söyleşi Gerçekleştirdi

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Rize Temsilciliği tarafından Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda, "Gençlerle Baş Başa" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Programa konuşmacı olarak, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar katıldı.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar konuşmasında, 28 Şubat döneminde yaşadıklarını, eğitim hayatını, KADEM'in kuruluş amacını ve faaliyetlerini anlatarak gençlere tavsiyelerde bulundu.

Bayraktar, 28 Şubat ile başlayan dönemin, bu ülkenin evlatlarının kendi ülkelerinde var olabilme ve özgürlük mücadelesi olduğunu ifade ederek konuşmasına başladı.

O süreci kendilerinin yaşadığını, daha genç nesillerin de dinlediğini ifade eden Bayraktar, "Bizler, bu vatanın evlatları olarak vatanın karşısındaki en büyük tehdit olmakla itham edildiğimiz, kapılardan kovulduğumuz, insan haklarımızın gasp edildiği, sosyal aşağılanmaya maruz kaldığımız, tecrit edildiğimiz, iş bulamadığımız, geçimimizi sağlayamadığımız, zorunlu olarak gurbete gittiğimiz ve senelerce şu cennet vatanın gökyüzünün altında dimdik durabileceğimiz günün hasretiyle beklediğimiz günlerden geliyoruz. " diye konuştu.

Bayraktar, 28 Şubat sürecinde yasakla karşılaştığında Kadıköy İmam Hatip Lisesi'nde okuduğunu ve başörtüsüyle eğitimine devam edebilmek için Trabzon Araklı İmam Hatip Lisesi'ne gitmek zorunda olduğunu, yine başörtüsü dolayısıyla Türkiye'de üniversite okuma imkanı olmadığı için yurt dışında okumak zorunda kaldığını, yurt dışındaki eğitim hayatını ve bu yasaklara maruz kalan insanların yaşadığı sorunları anlattı.

Dünyadaki her türlü felaketin bedelini en ağır ödeyen kesimin kadınlar olduğunu dile getiren Bayraktar, 28 Şubat'ın da bu örneklerden biri olduğunu ve bugün kadın hakları savunuculuğunun önde gelenlerinin meseleye bu yönüyle de bakması gerektiğinin altını çizdi.

Bayraktar, KADEM'in kadının onuru ile yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etmek, kadına dair konularda, varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet ekseninde ulusal ve uluslararası faaliyetler gerçekleştirdiğini söyleyerek bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Kadınların bulundukları her durumu aydınlığa çıkaran, ortamlarını dönüştüren muazzam bir gücü olduğunu ifade eden Bayraktar, "Lütfen hem kendi hayatlarınız hem de ülkeniz için büyük ölçekli düşünün. Yaptığınız işler, seçeceğiniz meslekler, kurduğunuz hayaller her zaman bu ülkenin ışığını parlatmak için olsun. Kendi ayaklarınız üzerinde durup, kimliğinize, ailenize ve toplumunuza sahip çıkmaktan ve bu ülke için, bu ülkenin insanları için daha fazla ne yapabilirim diye kendinize sormaktan geri durmayın. " diyerek konuşmasını tamamladı.

Programın sonunda, günün anısına Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

RTEÜ BASIN

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