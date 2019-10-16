16.10.2019 17:04

Sümeyye Erdoğan Bayraktar: "Mehmetçiğimizin muzaffer olmasını Allah'tan niyaz ediyorum"

BALIKESİR - Kadın ve Demokrasi Derneği Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Balıkesir'de katıldığı programda Barış Pınarı Operasyonu ile ilgili değerlendirmede bulundu. Erdoğan: "Mehmetçiğimizin muzaffer olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği Balıkesir'de 'Kuvayi Milliye Hareketinde Kadın Gönüllüler' konulu toplantı düzenledi. Toplantıya KADEM Genel Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM İL Temsilcisi Zeliha Kahraman, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz katıldı. KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, sözlerine Barış Pınarı Operasyonu ile başladı. Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Öncelikle büyük bir başarı ile devam eden Barış Pınarı harekatı ile ilgili olarak tüm Mehmetçiğimizin muzaffer olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Kalbimiz ve dualarımız onlarla. Şehitlerimize rahmet, ailelerimize baş sağlığı diliyorum. Allah gönüllerine ferahlık versin. Biliyoruz ki; onların makamı şehitlik makamıdır" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadınlar siyasette ve toplumsal hayatta kendileri olarak yer almalılar. Siyasetteki yerimiz mevcut hakimiyete ve üsluba iklemlenerek onu büyütmek olursa dönüştürücü gücümüzü kaybederiz. Biz, kadınların siyaseti ve toplumsal hayatı daha ileri bir seviyeye taşımalarının ancak bu alanda kendi sesleriyle, fıtratlarıyla var olmalarından geçtiğine inanıyoruz. Bu noktada bize kendi özümüzü gösterecek olan medeniyet değerlerimiz adeta bize hayat veren tabi su kaynaklarımızdır. Bu kaynaklardan faydalanmalı medeniyet değerlerimizi yaşanan bir gerçeklik haline getirmeliyiz. Gerçek bağımsızlık önce fikri bağımsızlıkla hür düşünebilmekle olur. Genel olarak tercihlerimizi hakim küresel söylemlerden veya bazı yanlış geleneklerden ziyade kendi özgün inanış ve düşüncelerimize dayanarak yaptığımız ölçüde bağımsızlıktan bahsedebiliriz. Aile, kadın hakları önünde bir engel değildir, aksine kadını da erkeği de destekleyen toplumları en etkin ve ahenkli şekilde ayakta tutan taşıyıcı kolonlardır. Kadın hakları önündeki engellerin önündeki asıl kaynaklar farklıdır. Kadını sömüren, onu toplumsal hayatta var olmasını zorlaştıran sorunların başında üretim ilişkileri, kentleşme, güç dengeleri, ahlaki bozulma ve dinden kopuk yanlış geleneklerdir."

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Balıkesir için övgü dolu sözler söyleyerek, "Balıkesir, bizlere her zaman aslımızı, kim olduğumuzu, vatanda sevgimizin nelere kadir olduğunu hatırlatıyor. Vatanımızı korumak söz konusu olunca sivil halkın nasıl efsanevi bir orduya dönüştüğünü biliyoruz. Belki sadece tarih kitaplarından okurduk. 15 Temmuz gecesi yaşananlar Kuvayi Milliye'nin insanımızda bir karakter meselesi olduğunu ortaya koydu. Gerçek bağımsızlık fikri bağımsızlık ile hür düşünebilmek ile olur" şeklinde konuştu.

KADEM Genel Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, da kadının güçlenmesi, ailenin birlik ve beraberliğini artırmaya yönelik faaliyetlerini Türkiye'nin her yerine ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Gümrükçüoğlu, KADEM olarak sorumluluk almaktan asla çekinmediklerini, kadın ve aileye dair meselelerde farkındalık oluşturmaya ve hizmet üretmeye devam ettiklerini anlatarak, "Her yıl 8 Mart'ta 'Toplumsal Cinsiyet Adaleti' üst başlığında, merkezinde kadın ve erkek arasında adaletin sağlanmasına yönelik arayışların olduğu bir kongre düzenliyoruz. Aynı zamanda iki yılda bir düzenlediğimiz Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde, kadını ve aileyi ilgilendiren pek çok konuyu uluslararası düzeyde yeniden değerlendirmeye sunuyor, insanlığın ortak problemlerine farklı bakış açılarıyla çözümler arıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA