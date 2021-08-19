Sümeyye Boyacı'ya Tokyo 2020'de başarı dileği
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Sümeyye Boyacı'ya Tokyo 2020'de başarı dileği

Sümeyye Boyacı'ya Tokyo 2020'de başarı dileği
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda Eskişehir'i ve Türkiye'yi temsil edecek olan ve antrenmanlarını sürdüren Sümeyye Boyacı ile görüntülü olarak konuştu.

Başkan Büyükerşen, daha önceki yarışlarda büyük başarılara imza atan genç sporcuya başarılar diledi.

Son antrenman sonrası Sümeyye Boyacı ile görüntülü konuşma gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen "Kazandığın birbirinden önemli başarılarla bizlere her zaman gurur yaşattın. Hem Eskişehir hem ülke olarak seninle gurur duyuyoruz. Tokyo'dan da inanıyorum ki çok önemli başarılar ile döneceksin. Seninle birlikte Tokyo'ya giden tüm sporcularımıza başarılar diliyor, tüm antrenörlerimize de sizler gibi başarılı sporcular yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Büyükerşen'e destekleri dolayısıyla teşekkür eden Sümeyye Boyacı ise Tokyo Olimpiyatları için çok heyecanlı olduğunu ve Eskişehir'i ile Türkiye'yi orada en iyi şekilde temsil edeceğini ifade etti.

Kaynak: Bültenler

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