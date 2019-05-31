Sümeyye Boyacı, İtalya'da madalya mücadelesi verecek

Paralimpik yüzmede Avrupa Şampiyonu Sümeyye Boyacı, ana sponsoru Bursa Kebap Evi'nin destekleri ile paralimpik yüzme dünya serisinin 6. ayağında İtalya'da madalya mücadelesi verecek.

Azmi ve kararlılığıyla girdiği tüm yarışlarda derece elde ederek çok sayıda altın, gümüş ve bronz madalyaya sahip olan Sümeyye, başarıya giden yolda hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanıyor. İtalya'dan sonra, Almanya, Finlandiya gibi ülkelerde gerçekleşecek 9 uluslararası yarışın beklediği milli sporcumuz, 2019 Londra Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda birinci olarak Türk bayrağını bir kez daha dalgalandırmayı hedefliyor.

SÜMEYYE GÖZÜNÜ İTALYA'YA ÇEVİRDİ

Geçtiğimiz günlerde ana sponsoru Bursa Kebap Evi ve ulaşım sponsoru Türk Hava Yolları'nın destekleri ile gittiği Amerika'da ve Singapur'da Türkiye'yi temsil eden tek sporcu olan ve yurda altın madalyalarla dönen Sümeyye, şimdi gözünü İtalya ve diğer yarışlara dikiyor.

"TÜM GÜCÜMÜZLE SÜMEYYE'Yİ DESTEKLİYORUZ"

Sümeyye Boyacı'nın ana sponsoru Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı: "Maddi ve manevi tüm gücümüzle Sümeyye'yi destekliyoruz. İnancımız tam… Biz böylesi önemli bir sporcunun Türkiye'yi temsil etmesine vesile oluyoruz. Bu güzel tablonun parçası olmak bizim için de önemli ve son derece gurur verici. Kazansa da kazanmasa da Sümeyye'yi desteklemeye devam edeceğiz…" dedi.