Sümerevler Mahallesinde kamulaştırılan yapı yıkıldı
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Sümerevler Mahallesinde kamulaştırılan yapı yıkıldı

Daha geniş yollar oluşturmak için kamulaştırma problemi olan mahallelerde çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, Sümerevler Mahallesinde kamulaştırma işlemi tamamlanan yapıyı yıkarak, yolu genişletti.

02.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:20
Sümerevler Mahallesinde kamulaştırılan yapı yıkıldı

Daha geniş yollar oluşturmak için kamulaştırma problemi olan mahallelerde çalışmalarını sürdüren Belediyesi, Sümerevler Mahallesinde kamulaştırma işlemi tamamlanan yapıyı yıkarak, yolu genişletti.


Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Sümerevler Mahallesi'nde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin batısında bulunan yolda kamulaştırması tamamlanan yapının yıkımını gerçekleştirdiklerini dile getirerek, bu işlemden sonra yol genişletme ve düzenleme çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.


Yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını söyleyen mahalle sakinleri ise, artık yollarının daha geniş ve ferah olduğunu dile getirerek, yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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