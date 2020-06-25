Sümerevler Mahallesinde kaldırım çalışması Adıyaman Belediyesi tarafından Sümerevler Mahallesinde ve bağlantılı cadde ile sokaklarda kaldırım döşeme çalışması yapılıyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından Sümerevler Mahallesinde ve bağlantılı cadde ile sokaklarda kaldırım döşeme çalışması yapılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce asfalt çalışması tamamlanan Sümerevler Mahallesinin Cadde ve sokaklarında kaldırım döşeme çalışmasına başlanıldı.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, yaz mevsimi boyunca asfalt ve kaldırım döşeme çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirterek, "Şehrin birçok noktasında sürdürdüğümüz çalışmaları Sümerevler Mahallesinde de gerçekleştiriyoruz. Mahallede bulunan cadde ve sokaklarda devam eden kaldırım döşeme çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve ekibine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA