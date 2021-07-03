Sümer Yüzme Havuzu hizmete açıldı
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Sümer Yüzme Havuzu hizmete açıldı

Sümer Yüzme Havuzu hizmete açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından faaliyet gösteren Sümer Spor Tesisi içerisinde yer alan Sümer Yüzme Havuzu hizmet vermeye başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından faaliyet gösteren Sümer Spor Tesisi içerisinde yer alan Sümer Yüzme Havuzu hizmet vermeye başladı.

Sosyal ve kültürel anlamda kente büyük bir canlılık katan Sümer Spor Tesisi'nde yapılan tadilat ve yenileme çalışmaları tamamlanırken, Sümer Yüzme Havuzu da faaliyet vermeye başladı. Sümer Yüzme Havuzu kadın misafirler için 2 Temmuz Cuma gününden itibaren 12.00-15.00 ve 15.30-18.30 saatleri arasında iki seans olarak hizmete açıldı. Haftanın 7 günü açık olacak olan havuz, 0-4 yaş arası kız ve erkek çocuklar için ücretsiz olurken, öğrenci ücreti 15 TL, yetişkin ücreti ise 25 TL olarak belirlendi. 8.30 ile 11.30 saatleri ise Spor Okulları eğitim saati olarak açıklandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserililere hizmetin en iyisini ve en kalitelisini yapma anlayışı içerisinde kentteki tüm çalışmaları titizlikle takip ederken, Sümer Spor Tesisi'nde de incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, tesislerde pandemi sürecini fırsat bildiklerini ifade ederek, Sümer Spor Tesisi'nde iki tenis kortu, iki voleybol sahası, iki basketbol sahası, başta olmak üzere fitness merkezi ve özellikle kadınlara yönelik olan açık havuzun yenileme çalışmalarını yaptıklarını söyledi.

Sümer Yüzme Havuzu'nun yanı sıra yenilenen Sümer Spor Tesisi de 08.00-22.00 saatleri arasında vatandaşların hizmetine sunuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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