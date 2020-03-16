Sümer İlkokulu'nda özel okuma köşesi Körfez Hereke Sümer ilkokulu'nda öğretmenlik yapan Leyla Öçal, okutmuş olduğu birinci sınıf öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırmak için çok önemli bir uygulamaya imza attı.

Sınıfın bir köşesine; 'okuma Köşesi' yaptıran Lelyla Öçal, burada çocuklarla kitap okuyor; çocuklara okuma alışkanlığı kazandırıyor.

Yer minderi şeklinde dizayn edilen okuma köşesinde, çocuklar kitap okuyorlar; sohbet ediyorlar. Yapılan bu güzel çalışmaya; zaman zaman okul müdürü Suat Yazan'da katılarak kitap okuyor. Sınıf Öğretmeni Leyla Öçal, yaptıkları bu güzel uygulamanın öğrenciler tarafından çok sevildiğini belirtti ve verimli bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Bültenler