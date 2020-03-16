Sümer İlkokulu'nda özel okuma köşesi
Körfez Hereke Sümer ilkokulu'nda öğretmenlik yapan Leyla Öçal, okutmuş olduğu birinci sınıf öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırmak için çok önemli bir uygulamaya imza attı.
16.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:16
Sınıfın bir köşesine; 'okuma Köşesi' yaptıran Lelyla Öçal, burada çocuklarla kitap okuyor; çocuklara okuma alışkanlığı kazandırıyor.
Yer minderi şeklinde dizayn edilen okuma köşesinde, çocuklar kitap okuyorlar; sohbet ediyorlar. Yapılan bu güzel çalışmaya; zaman zaman okul müdürü Suat Yazan'da katılarak kitap okuyor. Sınıf Öğretmeni Leyla Öçal, yaptıkları bu güzel uygulamanın öğrenciler tarafından çok sevildiğini belirtti ve verimli bir çalışma olduğunu dile getirdi.
Kaynak: Bültenler