Sümer Ezgü'den '19 Mayıs'a özel marş
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sümer Ezgü'den '19 Mayıs'a özel marş

TÜRK Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel marş besteledi.

Sümer Ezgü'den '19 Mayıs'a özel marş
18.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:25

TÜRK Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel marş besteledi. Koronavirüs nedeniyle evinde hazırladığı marşı sosyal medya aracılığıyla sevenleriyle paylaşan Ezgü, 'Gençler vatan size emanet' masajı verdi.

Koronavirüs nedeniyle gününün büyük bölümünü Antalya'daki evinde geçiren Sümer Ezgü, bu süreçte müzik çalışmalarına devam etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın evlerde kutlanmasının kendisini heyecanlandırdığını dile getiren Ezgü, 19 Mayıs'a özel marş besteledi. Sözü ve müziği kendisine ait olan eseri, sosyal medyadan sevenleriyle paylaşan Ezgü, marşın çok beğenildiğini ve olumlu dönüşler aldığını söyledi. Marşın aranjmanında Hakan Kara, kayıt, stüdyo ve baskı aşamasında Ali Kadir Kamacı'nın kendisine destek olduğunu anlatan Ezgü, klibinin Volkan Çakır tarafından hazırlandığına değindi. Koronavirüs nedeniyle herkesin ev ortamında çalışma yaptığını aktaran Ezgü, telefon görüşmeleri ve dijital gönderilerle marşın tamamlandığını belirtti. Ezgü, marşı çok defa seslendirerek koro müzik yapısı oluşturduğundan bahsetti.Nakaratında 'Gençler vatan size emanet' sözlerinin vurgulandığı marşa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı görüntülerinin de yer aldığı klip hazırlandı. 10'uncu ve 50'nci yıl marşlarının bulunduğunu belirten Ezgü, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin başlangıcı olması nedeniyle çok anlam taşıyan 19 Mayıs için özel marş bestelemeye karar verdiğini söyledi. 19 Mayıs'ın yaşamındaki yeri ve gençlere neden armağan edilmesini sorguladığını dile getiren Ezgü, "Koronavirüs günlerinde içsel olarak sorgulama içerisindeyiz. Ben ailemizi, ülkemizi sorguladım. Bugünlere he koşullarda geldik. 23 Nisan'ı kutladık. 'Atam gel' söylemine katılmıyorum. Neden gelsin yapılması gerekeni yapmış. Cumhuriyeti kurup, ülkenin bilim, teknik gelişiminde gençlere görev verdiğini düşünüyorum. 19 Mayıs içi bestelediği marşı gençler için söyleyeyim diye düşündüm. Ailemle, yakınlarıma dinlettim. Sözlerinin içeriği, 19 Mayıs'ın önemini istiklal mücadelesinin günlerini 'Gençler artık vatan senindir', 'Gençler vatan size emanet' gibi içerikle besteyi yapmak istedim. Sosyal medyada yayınladık. Artık benden çıktı. Marş sizindir" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Haber
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı Haber
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Tümamiral Cihat Yaycı 'Onurum, gururum incindi' diyerek istifa etti Haber
Tümamiral Cihat Yaycı "Onurum, gururum incindi" diyerek istifa etti
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
Günlük burç yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
'Atatürk'ü çok seviyorum' diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
"Atatürk'ü çok seviyorum" diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Süreyya Önder Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Ferdi Tayfur Türkan Şoray Serdar Ortaç
Spor Hasan Şaş Caner Erkin Metin Oktay Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Antalya Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: Sümer Ezgü'den '19 Mayıs'a özel marş - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 14:25:46. #1.14#
title