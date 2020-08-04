Sümela'ya ziyaretçi akını
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Sümela'ya ziyaretçi akını

Türkiye'nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden birisi olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları sürerken Kurban Bayramında ziyaret edenlerin sayısı 20 bini buldu.

Sümela'ya ziyaretçi akını
04.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:46

Türkiye'nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden birisi olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları sürerken Kurban Bayramında ziyaret edenlerin sayısı 20 bini buldu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor. Bir bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılan manastırın birinci avluya kadar olan bölümünün ziyarete açılmasının ardından 28 Haziran 2020 günü 2. etap açılışı töreni telekonferans yöntemiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapılmıştı.

Yaşanan Korona virüs nedeniyle yaklaşık 2-3 ay ziyarete kapalı kaldıktan sonra 1 Haziran günü kapılarını tekrar ziyaretçilere açan Sümela Manastırını Kurban Bayramında 19 bin 500 kişi ziyaret ederken 1 Haziran'dan beri ise ziyaretçi sayısı 51 bini buldu.

(Bekir Koca/İHA)

Kaynak: İHA

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