Sümela'nın kemençecisi 18 yıldır kemençesini aynı bölgede çalıyor
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Sümela'nın kemençecisi 18 yıldır kemençesini aynı bölgede çalıyor

Sümela'nın kemençecisi 18 yıldır kemençesini aynı bölgede çalıyor
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Kültür Sanat

Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'na giden yol üzerinde 18 yıldır kemençe çalarak geçimini sağlayan Necdet Çoban, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessiz geçen günlerin bir an önce sona ermesini bekliyor.

Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'na giden yol üzerinde 18 yıldır kemençe çalarak geçimini sağlayan Necdet Çoban, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessiz geçen günlerin bir an önce sona ermesini bekliyor.

Maçkalı 57 yaşındaki Necdet Çoban, AA muhabirine, 16 yaşından beri kemençe çaldığını söyledi.

Trabzon ve Maçka belediyelerinde 10 yıl çalıştıktan sonra ayrıldığını belirten Çoban, 2004 yılından beri de Sümela Manastırı'nın bulunduğu bölgede kemençe çaldığını anlattı.

İlçede eşi ve oğlu ile yaşadığını ifade eden Çoban, vertigo ve tansiyon gibi çeşitli sağlık sorunları olmasına rağmen geçimini sağlamak için 18 yıldır her gün manastırın önünde kemençe çaldığını aktardı.

Çoban, manastıra gelen ziyaretçilere kemençe çaldığını, atma türkü söylediğini dile getirerek, herkesin kendisine ilgi gösterdiğini, fotoğraf ve video çektiklerini belirtti.

Manastırdaki restorasyon çalışmaları nedeniyle son yıllarda ziyaretçi sayısının düştüğünü, salgın nedeniyle de iyice azaldığını vurgulayan Çoban, salgının etkisini azaltmaya başlamasıyla turistlerin artacağına işaret etti.

Çoban, salgının bitmesini heyecanla beklediğini ifade ederek, "Hastalık bitsin çok hayalim var. En büyük hayalim kemençemle evime ekonomik açıdan destek olmak. Şu anda kemençem olmayınca evime destek olamıyorum." diye konuştu.

Sümela Manastırı'nın ve bölgenin yılın her döneminde çok güzel olduğunun altını çizen Çoban, herkesin görmesi gereken yerlerden biri olduğunu aktardı.

Çoban, kemençe çaldığı yere her gün saat 09.00-09.30 gibi geldiğini ve akşama kadar kemençe çaldığını dile getirerek, "Hastalık bitse hem bizler hem de turizmden ekmek yiyen herkes için çok iyi olur. 17 yıl bitti, bu yıl 18'inci yılım, artık alıştım burada durmaya, hiç sıkılmıyorum." dedi.

Manastırı ziyaret edenlerden ilgi gördüğünü anlatan Çoban, "Beni dünyanın her yerinden insanlar tanıyor. 18 yılda milyonların tanıdığı olduk. Adam Amerika'dan geliyor resmimi gösteriyor, yıllar önce çekmiş. Bir kitapta da fotoğrafımı kullandılar. Bunlar beni mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Koronavirüs için de atma türkü söyleyen Necdet Çoban, "Pandemi bitince herkesi, hepinizi Sümela Manastırı'na bekliyorum, doğa güzelliği burada." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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