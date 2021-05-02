Sümela Manastırı'nın yüzde 35'lik kısmındaki restorasyon çalışmaları devam ediyor

Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde bulunan Sümela Manastırı'nın yüzde 35'lik kısmındaki restorasyon çalışmaları sürüyor.

Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde bulunan Sümela Manastırı'nın yüzde 35'lik kısmındaki restorasyon çalışmaları sürüyor.

Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Asan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.

Manastırın yüzde 65'lik kısmının 28 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bizzat katılımıyla ziyarete açıldığını anımsatan Asan, şunları kaydetti:

"Kalan yüzde 35'lik kısımla alakalı yoğun çalışmalar devam ediyor. Sümela Manastırı ana giriş kapısının üstünde bulunan ve daha önce geçici olarak sabitlenme ve ankraj çalışmaları tamamlanan ve kama blok olarak adlandırılan kaya kütlesi ile alakalı kalıcı sabitleme çalışmalarına başlandı. Daha önce kapalı olan yapıların restorasyonları, endüstriyel dağcılar tarafından kaya yamacında bariyerleme çalışmaları devam ediyor. İskelenin bir hafta içerisinde sökülmesi planlanmaktadır. Sümela Manastırı'ndaki fiziki gerçekleşme oranı yüzde 75-80."

Kaya düşme riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete kapatılan Sümela Manastırı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Şubat 2016'da restorasyon başlatılmış, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projelerinin birinci etabı tamamlanan manastırın avluya kadar olan bölümü Mayıs 2019'da ziyarete açılmıştı.

İkinci etap çalışmalarının önemli bölümünün tamamlanmasıyla yüzde 65'lik bölümü 28 Temmuz 2020'de açılan manastırı, bu tarihten 3 Kasım'a kadar 123 bin 933 turist gezmişti.

Kalan yüzde 35'lik bölümdeki restorasyon çalışmalarına devam edilen manastır, "Sümela Ören Yeri Çevresindeki Taş Düşme Tehlikesi Önlemleri" kapsamında ziyaretçilerin güvenliği amacıyla 3 Kasım 2020'de Bakanlıkça yeniden ziyarete kapatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk