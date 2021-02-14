Sümela Manastırı'nın Dünya Miras Listesi'ne alınması hedefleniyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, başlattıkları süreçle önümüzdeki yıllarda Sümela Manastırı'nın Dünya Mirası Listesi'ne alınmasıyla ilgili çalışmayı tamamlayacaklarını belirtti.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da turizmin geliştirilmesi ve 12 aya yayılması noktasında çalışmaları sürdürdüklerini kaydederek, amaçlarının tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü Trabzon'u çekim merkezi haline getirmek olduğunu ifade etti.

Uzungöl'ün cazibesini daha da artırmak için çalıştıklarına dikkati çeken Zorluoğlu, Uzungöl'ün Çevre Rehabilitasyon Projesi'nin 1'inci etap çalışmaları kapsamında, gölün çevresinde peyzaj çalışmaları ile tretuvar ve aydınlatma düzenlemesi yapıldığını 2'nci etap proje çalışmalarının da sonuna gelindiğini kaydetti.

Zorluoğlu, Uzungöl'de çok daha yeşil bir göl çevresi oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Hedefimiz 2022 yılı sonuna gelindiğinde daha farklı bir Uzungöl ortaya çıkarmak. Bu seneden itibaren hem işletmeci olarak hem de zabıta ve güvenlik birimlerimizle 7/24 bölgede var olacağız." ifadelerini kullandı.

Sümela Manastırı, önemli bir destinasyon olacak

Sümela Manastırı'na yapılması planlanan teleferik projesinin tamamlandığını aktaran Zorluoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birinci ayağı vadinin içerisinden başlıyor ve Sümela'ya uzak ancak yüksekçe bir noktaya ulaşıyor. İkinci ayağı ise Sümela'ya yakın bir noktaya sizi taşıyor, dolayısıyla iki duraklı bir teleferik sistemi. Başlattığımız süreçle önümüzdeki yıllarda Sümela Manastırı'nın Dünya Mirası Listesi'ne alınmasıyla ilgili çalışmayı tamamlayacağız ve Sümela Manastırı artık dünyada çok daha bilinen, ziyaretçilerin gelmeyi daha çok arzu edecekleri bir destinasyon haline gelmiş olacak."

Zorluoğlu, dünyanın en uzun ikinci mağarası kabul edilen Çal Mağarası'nda da acil durum planına göre kamera sistemi, aydınlatma sistemleri, alarm sistemleri ve acil durum çıkış noktalarında düzenlemeler yapıldığına dikkati çekerek, çalışmalar sonrasında mağaranın her açıdan çok daha cazip hale geleceğini bildirdi.

Atatürk Köşkü'nde 2014 ve 2016 yılları arasında kısmi çalışmalar yapıldığına vurgu yapan Zorluoğlu, uzmanlardan oluşturulan komisyonla birlikte restorasyon çalışmaları yapılan köşkü daha güzel bir noktaya taşıyacaklarını aktararak, "Salgın sürecine rağmen Atatürk Köşkü yerli ve yabancı turistlerimiz tarafından bu yıl da büyük ilgi gördü. Yeni turizm sezonunda pandeminin etkisinin de azalmasıyla Atatürk Köşkü'nün daha çok misafire ev sahipliği yapacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zorluoğlu, yerli ve yabancı turistlerin şehir merkezindeki uğrak yeri olan Boztepe'yi bambaşka bir kimliğe kavuşturmak istediklerini ifade ederek, bölgeyi estetik açıdan güzelleştirip halkın daha çok yararlanacağı bir mekan haline getireceklerini kaydetti.

"Açılışını yaptığımızda Kızlar Manastırı'mız da önemli bir destinasyon merkezimiz olacak"

Restorasyonu tamamlanan önemli turizm destinasyonlarından Kızlar Manastırı'nın mülkiyetinin 2019 yılının aralık ayı itibarıyla Büyükşehir Belediyesine devredildiğini anımsatan Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Kızlar Manastırı'mız, yeni yüzüyle müzikten tiyatroya, resimden edebiyata, sanatın her alanında, kültür sanat merkezi olarak turizme katkı sağlayacak. Salgın süreci olmasaydı çalışmaları tamamlanan ve gece ışıklandırması da yapılan Kızlar Manastırı'nı çoktan hizmete açmış olacaktık. Açılışını yaptığımızda Kızlar Manastırı'mız da önemli bir destinasyon merkezimiz olacak."

Zorluoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla korunan alan olarak ilan edilen Barma Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte Doğa Eğitim Müzesi, ahşap seyir terasları ile yürüyüş yolları çalışması gerçekleştirildiğini ve projeyi 2021 yılının ağustos ayında bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk